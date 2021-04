Di solito l’opinione pubblica, quando si parla di mercati, è colpita da quei grandi nomi che, da soli, sono protagonisti e colonne portanti di interi indici. L’esempio più classico è quello degli ormai famigerati FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google-Alphabet) il cui andamento ha spesso deciso le sorti del mercato. Soprattutto durante il periodo più buio della pandemia quando il mondo si era quasi completamente spostato su Internet.

Ma le strategie di investimento suggeriscono di considerare anche, se non soprattutto, i titoli azionari delle Borse mondiali che secondo gli analisti vale la pena di comprare subito perché sono rimasti indietro. Un paniere piuttosto ampio vista la crisi mondiale nata con il Covid. Altro suggerimento potrebbe essere quello di puntare su nomi che, pur presenti in settori considerati vincenti, sono poco conosciuti al grande pubblico. Questo permetterebbe agli investitori di sfruttare un basso prezzo di acquisto e, contemporaneamente al titolo, di sfruttare una sorta di effetto traino dato dai suoi colleghi più illustri.

Naturalmente questo modo di investire impone una conoscenza delle dinamiche di mercato e dei parametri da valutare nella scelta dei nomi. Per questo i giudizi degli esperti rappresentano un fattore extra da prendere in considerazione. Sono tanti i titoli azionari delle Borse mondiali che secondo gli analisti vale la pena di comprare subito perché sono rimasti indietro oppure perché non sempre ben sfruttati.

Un esempio? Da Rbc consigliano di guardare, oltre oceano, The Home Depot con un settore dedicato all’arredamento della casa che potrebbe riprendersi nella fase post Covid. Tra i farmaceutici, invece, quello giudicato con la migliore prospettiva di crescita è Humana. Altro nome, questa volta sotto i riflettori di Raymond James, è Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG). Le riaperture progressive porteranno alla ripresa anche per questa catena di ristoranti. Da qui la scelta di aggiornare il suo precedente rating market perform per un più convincente outperform.