Manca ormai pochissimo alle elezioni americane, che si terranno il 3 novembre. Alcuni stanno già dando per scontata la vittoria di Biden, mentre altri non danno così per spacciato Trump. Tutto può succedere. Ma in questo caso ci focalizziamo su quali aziende potrebbero avvantaggiarsi di una eventuale presidenza Biden. Vediamo quindi quali sono i titoli azionari da comprare se vince Biden.

Mettiamo subito le cose in chiaro. Nessuno prevede il futuro, quindi nessuno potrà sapere se realmente i titoli di cui parleremo davvero andranno a crescere in seguito alla vittoria di Biden. In seconda istanza, se anche ciò dovesse realmente accadere, non è che il 10 novembre il valore di questi titoli sarà raddoppiato. Si parla di un processo lungo e lento.

Partiamo con uno dei grandi cavalli di battaglia di Biden. Di cui, a giudicare dai programmi, abbiamo già sostanzialmente la certezza, cioè le energie rinnovabili. Biden nel suo programma prevede una grande spesa in energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture. Quindi chi fornisce e chi distribuisce l’energia. E’ probabile che però l’intero settore andrà a beneficiare di questa nuova linea politica ed energetica. Il primo titolo è un’azienda idroelettrica. Che non è il solare o l’eolico, che sono tanto di moda, ma ha il vantaggio che l’energia che produce si può immagazzinare. Mentre per le altre due è necessario che ci sia vento o sole.

L’azienda è Brookfield. E’ già abbastanza cara, ma è ben posizionata per far parte di un grande piano di sfruttamento delle energie rinnovabili. Al momento il mercato sta già scontando una certa vittoria di Biden, e quindi tutto il settore delle rinnovabili è abbastanza esploso nell’ultimo mese.

I titoli azionari da comprare se vince Biden

In alternativa possiamo vederla da un altro punto di vista. Non più da chi fornisce l’energia, ma chi la sfrutta. Citiamo quindi le varie Tesla e Nikola. Però invece parliamo di un’altra azienda che non è sulla bocca di tutti, cioè Workhorse. Anch’essa fa parte di quella categoria di aziende che si promuove creatrice della nuova flotta di veicoli elettrici. Anche in questo caso parliamo di un’azienda che non ha fatturato, come Nikola, non realizza vendite, è ancora tutto in divenire. Però è molto interessante perché parliamo di qualcosa di cui c’è già bisogno adesso, ossia furgoni elettrici.

I furgoni continueranno ad essere e saranno parte integrante della nostra vita. Questo perché le consegne a domicilio dell’e-commerce richiedono furgoni. E se Biden in mezzo a tutto quel marasma di miliardi che va in infrastrutture e di energie rinnovabili mettesse anche qualche miliardo come incentivo alle aziende per acquistare veicoli elettrici invece di classici veicoli a benzina? Ecco che allora aziende come questa potrebbero crescere parecchio.

Una terza azienda è nel settore sanitario, ed è CVS Pharmacy. Entrambi i candidati hanno preso una posizione molto vaga sul sanitario, e diciamo che non si sono schierati troppo, sono rimasti sempre un po’ in superficie. Biden vorrebbe comunque continuare un po’ sulla linea intrapresa da Obama, magari in modo più morbido. CVS è una importantissima catena di farmacie negli Stati Uniti. Praticamente la più grande insieme a Walgreens, che è l’altra grande concorrente. CVS appare sottovalutata almeno del 30%. Ed è anche più forte di prima, perché ha completato l’acquisizione di Aetna. Quest’ultima è un’azienda che si occupa di fornire piani sanitari assicurativi a persone o anche dipendenti. E non parliamo di un’aziendina, ma parliamo di uno dei più importanti fornitori di piani assicurativi, al pari di UnitedHealth.

Le politiche

Coinvolgono grandi spese, grandi deficit anche un po’ più forse anche di quelle di Trump. Ma ciò che cambia è come questi soldi vengono spesi. I Democratici già adesso stanno spingendo per far passare un nuovo stimolo monetario molto più grande rispetto a quello dei Repubblicani. E questo fa pensare che anche durante il primo mandato potrebbero spendere parecchio. E ciò vuol dire inflazione.

Il quarto titolo è un gruppo di aziende, quelle aziende che sono dei price makers, cioè aziende che fanno loro i prezzi, indipendentemente dall’umore che si respira sui mercati. Aziende come Coca-Cola, Johnson & Johnson, Kroger e Sprouts Farmers Market. L’essere un price maker in un contesto di inflazione consente di non perderci troppo, anzi magari addirittura di sfruttare l’inflazione per aumentare i margini

Un quinto titolo è in realtà un ETF. I Democratici hanno dimostrato di voler ridurre il potere dei big del tech, E siccome i nomi noti a tutti come Facebook, Google, Amazon e pochi altri pesano per il 22% sulla composizione dello S&P, acquistare un ETF sull’indice sarebbe penalizzante. Ma esiste un ETF equal weight, cioè con uguale peso delle 500 aziende. Non è difficile credere che quest’ultimo abbia sottoperformato l’S&P500. Ma se i grandi nomi avessero dei problemi , ecco che un ETF che copia un indice dove ciascuno dei titoli vale lo 0,2%, e che quindi assorbe molto meglio gli shock. Ecco i titoli azionari da comprare se vince Biden.