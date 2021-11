Si avvicina il nuovo anno e sono diversi gli adempimenti a cui molti risparmiatori devono provvedere. Alcune misure di tipo assistenziale o agevolazioni che famiglie e pensionati ricevono potranno assistere ad un rinnovo a patto che i requisiti siano in regola. Uno dei primi passi da compiere per non perdere il diritto alle agevolazioni richiede il rinnovo di alcuni moduli e la raccolta dei dati necessari. I titolari di specifici assegni o pensioni devono rinnovare questo importante documento entro fine gennaio 2022. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Quali agevolazioni sono in scadenza

Siamo a cavallo tra due annualità e l’ingresso nel nuovo anno segna delle importanti novità in tema di sussidi per le famiglie. Intanto, chi non lo avesse ancora fatto, può approfittare di alcune agevolazioni che saranno valide ancora per poco tempo.

Si avvicinano le festività natalizie e un aiuto in più sul budget familiare può rappresentare un vero e proprio aiuto in molti casi. In un articolo precedente abbiamo spiegato quando arrivano fino a 217 euro mensili di Bonus alle famiglie con reddito ISEE entro i 50.000 euro. Un’altra interessante agevolazione da non lasciarsi scappare riguarda il riscaldamento domestico.

In questo caso le famiglie possono fruire di un Bonus per riscaldare casa presentando richiesta senza limiti di ISEE. Se queste agevolazioni saranno valide fino alla fine del 2021, ce ne sono altre che prevedono un rinnovo anche nel 2022. per poterne beneficiare, tuttavia, occorre essere pronti con la necessaria documentazione.

I titolari di specifici assegni o pensioni devono rinnovare questo importante documento entro fine gennaio 2022

Un documento estremamente importante per moltissimi contribuenti sarà l’attestazione ISEE 2022. Quest’anno ci sono alcune variazioni che interessano il calcolo degli importi e molte agevolazioni non si potranno richiedere se il cittadino non provvede al rinnovo. Chi risulta già beneficiario di specifici sussidi, o intende riceverli nel breve termine, dovrà provvedere al rinnovo ISEE entro la fine di gennaio 2022.

Si tratta dei titolari di Reddito o Pensione di Cittadinanza, ad esempio. Per loro il pagamento di gennaio 2022 avverrà correttamente solo a seguito dell’invio ISEE aggiornato. Anche chi vuole ricevere l’assegno unico universale dovrà presentare domanda entro la fine di gennaio 2022 con ISEE aggiornato. Stessa regola vale per ricevere Carta Acquisti INPS, assegno per il terzo figlio, nuovo assegno per asilo nido e Home Care Premium INPS.

Da non dimenticare il rinnovo ISEE 2022 per ricevere in automatico il bonus luce e gas, il bonus idrico e altri sussidi specifici di Comuni o Regioni. La fine di gennaio 2022, dunque, rappresenta una scadenza che molti dovranno appuntare già sul nuovo calendario.

Approfondimento

Ecco quali documenti servono per fare l’ISEE al CAF, patronato o sul sito INPS