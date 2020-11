Gli aiuti economici che si stanno mettendo in campo a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi sono diversi e di differente portata. A fare seguito a quanto hanno previsto gli ultimi decreti, subentrano gli aiuti da parte delle Regioni maggiormente colpite dalla crisi da pandemia. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano come i titolari di Partita IVA riceveranno dei soldi direttamente dalle Regioni in questi casi.

Come si distribuiscono gli aiuti a imprese e famiglie

Si tratta di bonus e contributi a fondo perduto che faranno da corollario a quanto hanno già previsto i più recenti decreti. I lavoratori autonomi e gli imprenditori in possesso di regolare Partita IVA questa volta riceveranno anche un sostegno dalle Regioni. Si tratta in particolare di quelle Regioni che rientrano nella cosiddetta zona rossa che hanno affrontato una profonda crisi economica. Le giunte regionali si sono riunite per creare una vera a propria cortina di ferro attorno al comparto professionale che ha subìto un duro colpo. Difatti, i titolari di Partita IVA riceveranno dei soldi direttamente dalle Regioni in questi casi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta dunque.

Gli aiuti che ciascuna Regione ha messo in campo per affrontare l’emergenza sanitaria ed economica

Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, il sostegno si rivolge principalmente ai settore turistico. La Regione erogherà un contributo a fondo perduto pari al 50% una tantum per coprire i costi da marzo 2020 ad ottobre 2020. Nel caso di coloro che operano nel settore agroalimentare, invece, si predispone un voucher. Questo sarà un contributo tra i 300 e 7.000 euro per l’acquisto di prodotti locali di qualità secondo quanto indica l’art. 58 della L.R. 8/2020.

Nel caso del Piemonte, invece, l’aiuto si rivolge alla micro, piccole e medie imprese per sostenere i costi dei finanziamenti bancari e delle operazioni finanziarie derivanti dall’emergenza. Si parla di contributi a fondo perduto che potranno ricevere alcuni imprenditori.

La Lombardia prepara degli indennizzi per le imprese ed i lavoratori autonomi stanziando un fondo da 167 milioni di euro. I beneficiari potranno ricevere fino a 2.000 euro nel caso in cui dimostrino un calo del fatturato. Esso rientra nel programma Si Lombardia e l’elenco dei possibili beneficiari è consultabile qui.

I titolari di Partita IVA riceveranno dei soldi direttamente dalle Regioni in questi casi. Altri aiuti che hanno stanziato le diverse Regioni sono disponibili sui portali ad essi dedicati. La Calabria, ad esempio, ha pubblicato il bando Riapri Calabria per professionisti ed imprese. In Campania, hanno preso il via delle forme di sostegno che offrono l’opportunità di ricevere dei bonus in base a determinati requisiti. Anche in altre Regioni che non sono rosse hanno preso vita iniziative volte al sostegno delle imprese e delle famiglie. Per ulteriori dettagli, quindi, è sempre consigliabile leggere i differenti bandi che specificano i criteri di ammissibilità.

Approfondimento

