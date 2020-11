Dopo anni di performance eccezionali i tempi sono maturi per la caduta della mela in Borsa? È quello che si stanno chiedendo gli investitori dopo che il 2 settembre le azioni della Apple hanno segnato il loro massimo storico in area 140 dollari e dai quei massimi hanno perso circa 35 dollari.

Non solo, negli ultimi 90 giorni la performance delle azioni è stata inferiore sia a quella del settore di riferimento che al mercato americano. Un evento straordinario se si considera che negli ultimi cinque anni il titolo della mela ha sempre fatto meglio.

9 errori critici che possono influenzare il tuo portafoglio

Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più

D’altra parte le azioni Apple non sono unanimemente riconosciute come sottovalutate. Ad esempio se si considerano le raccomandazioni degli analisti, il giudizio medio è Overeweight con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione inferiore al 10%. Se, invece, si considerano criteri di valutazione basati sui multipli di mercato lo scenario cambia completamente. Il rapporto tra il valore d’impresa e le vendite, infatti, è tra i più alti al mondo. L’azienda beneficia di valutazioni elevate in termini di multipli degli utili.

Potrebbero, quindi, esserci i presupposti per un ritracciamento o anche per qualcosa di più.

Per l’analisi grafica i tempi sono maturi per la caduta della mela in Borsa?

Il titolo azionario Apple (NASDAQ:AAPL) ha chiuso la seduta del 3 novembre a quota 110,44 dollari in rialzo dello 1,54% rispetto alla seduta precedente.

La debolezza del titolo si riflette nella proiezione ribassista in corso sul time frame settimanale. Su quello mensile, seppure con qualche difficoltà, la tendenza rimane rialzista.

Si tratta di capire, quindi, quale tendenza riuscirà a prendere il sopravvento.

I livelli chiave da monitorare sono, quindi, i seguenti. Sul settimanale una chiusura superiore a 112,2 dollari darebbe il via a una chiara svolta rialzista che potrebbe dare benefici anche nel lungo periodo. Una chiusura di settimana, invece, inferiore a 103,8 dollari farebbe accelerare al ribasso verso il I obiettivo di prezzo in area 90,2 dollari.

Affinché la tendenza di lungo rimanga rialzista sar importante che non venga rotto in chiusura mensile il supporto in area 99,8 dollari.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Paypal batte le attese degli analisti, ma si indebolisce in Borsa. Occasione di acquisto in arrivo?