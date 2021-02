I tartufini di mele e cacao sono dei dolcetti perfetti per ogni occasione. Vengono preparati con tutti ingredienti sani che ci permettono di poterli gustare in qualsiasi momento senza lasciarci mangiare dai sensi di colpa. Perfetti per la colazione, da offrire insieme al caffè o da gustare in qualsiasi momento della giornata per riacquistare un po’ di energia. Sono un’esplosione di gusto e ci aiuteranno ad affrontare al meglio ogni situazione.

Vediamo insieme gli ingredienti e i passaggi per preparare i tartufini di mele e cacao a sole 30 calorie l’uno.

Gli ingredienti

Per una ventina di tartufini:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

2 mele;

20 grammi di cacao amaro;

60 grammi di fiocchi d’avena frullati;

25 grammi di mandorle;

cannella in polvere;

20 grammi di dolcificante naturale quale stevia o eritritolo.

I tartufini di mele e cacao a sole 30 calorie l’uno. Il procedimento

Il primo passo è quello di lavare molto bene le mele, tagliarle in piccoli pezzi senza privarle della buccia esterna. Mettere i pezzettini di mela ottenuti all’interno di un frullatore e aggiungere i 25 grammi di mandorle. Frullare il tutto per qualche minuto fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Adesso andiamo ad unire tutti gli altri ingredienti alla crema ottenuta. Uniamo quindi il dolcificante, il cacao amaro, i fiocchi di avena e la cannella in polvere.

Mescoliamo tutto energicamente scongiurando la presenza di grumi. Possiamo ora far riposare il composto ottenuto per una ventina di minuti in frigorifero.

Terminato il tempo necessario, possiamo cominciare a creare i nostri tartufi che andranno poi passati all’interno di una ciotolina con cacao amaro e cannella. A chi piace il cocco è possibile anche ricoprire ogni tartufino ottenuto con una spolverata di cocco rapè. Un’altra alternativa è quella di sciogliere all’interno del forno a microonde o in un pentolino una tavoletta di cioccolato fondente. Versare poi il cioccolato sciolto su ogni tartufino e lasciarli riposare in frigo per qualche minuto prima di gustarli.