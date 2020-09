Se ci ritroviamo con dei contenitori per il ghiaccio in più, magari perché li utilizziamo solo in estate, oppure perché li abbiamo trovati in offerta e ne abbiamo acquistati troppi, esistono tanti modi per poterli utilizzare. I tanti utilizzi dei contenitori per il ghiaccio ci permettono di evitare di gettare nella spazzatura quelli vecchi o che si sono solo ammaccati, attraverso il loro riciclo.

Ecco i tanti utilizzi dei contenitori per il ghiaccio

Cubetti di caffè e di the freddo

Questa è un idea ottima per l’estate.

Basta versare all’interno di ogni vaschetta del tè o del caffè. Metterle nel congelatore. Potremmo usarle al momento opportuno per preparare delle bevande rinfrescanti di vari gusti.

Cubetti di burro e di olio aromatizzato

Tritare dei rametti di basilico, di timo e di rosmarino freschi. Mettere il trito nei vari scompartimenti, e versare su alcuni il burro fuso, e su altri mettere dell’olio di oliva.

Frutta

Si possono utilizzare i contenitori del ghiaccio per congelare la frutta tagliata o a dadini con l’aggiunta di acqua e limone.

Succo di limone

Il limone spesso viene gettato nella spazzatura, perché non viene spremuto completamente. Quello avanzato, potrebbe essere messo nelle vaschette e congelato, per poi utilizzarlo quando serve e non abbiamo limoni.

Cubetti di cioccolato

Si possono preparare dei cioccolatini, proprio con l’aiuto dei cubetti di ghiaccio. Sarà molto semplice. Basterà sciogliere il cioccolato a bagnomaria, aggiungere degli aromi, e versarlo nelle vaschette. Una volta raffreddato metterlo in frigo per un ora.

E ancora

Brodo

Se è avanzato del brodo, possiamo versarlo nelle vaschette e congelarlo. Si avranno a disposizione, quando servirà, delle pasticche di brodo.

Stampo per il sapone

Con i contenitori del ghiaccio si possono realizzare tante piccole saponette. Basta sciogliere a bagnomaria i residui di sapone vecchio.

Cubetti di pesto

Preparare del pesto fatto in casa e metterlo nelle vaschette. In questo modo, quando servirà si avrà del pesto fresco anche in inverno.

Aglio

Per essere sempre pronti a tutto, conservare nel congelatore della purea di aglio da aggiungere ai cibi quando servirà.

Frutta

Tagliare dei pezzettini di frutta e inserirli delicatamente nelle vaschette, facendo una leggera pressione, e aggiungere del succo di limone e acqua.

Zenzero

Con gli avanzi di zenzero, che spesso vengono buttati perché seccano subito, si può preparare una purea, oppure si possono tagliare a pezzettini e conservarli mettendoli nelle vaschette del ghiaccio.