Molti possono andare incontro ad un disagio comune, che è la screpolatura o spaccatura della pelle dei talloni. Ne soffrono soprattutto gli anziani, ma non solo. Non sempre questo problema è legato alla scarsa igiene ma ci sono diversi fattori che possono provocarlo. A volte, la causa è riconducibile ad alcune carenze nutrizionali ma ve ne sono anche delle altre molto frequenti. Esse, come riportano le riviste scientifiche sono:

1) età avanzata;

2) obesità o il sovrappeso;

3) mancanza di igiene e cura della pelle;

4) problemi di salute come il diabete o il piede d’atleta;

5) cattiva circolazione del sangue nei piedi;

6) camminare per molte ore;

7) disturbi della pelle come psoriasi ed eczema;

8) indossare scarpe con i talloni continuamente esposti;

8) carenze nutrizionali quali: ferro, calcio, vitamina E, acidi grassi omega 3 e zinco.

Come sappiamo, la pelle dei talloni è più dura e spessa, quindi occorre idratarla costantemente. Diversamente, potranno spaccarsi anche a causa dell’eccessiva secchezza. I talloni screpolati e le fessure sono problemi imbarazzanti e antiestetici che possono trovare soluzioni naturali. Quindi, individuate le cause, passiamo ai rimedi casalinghi. Vediamo quali.

I talloni screpolati e le fessure sono problemi imbarazzanti e antiestetici che possono trovare soluzioni naturali

A parte le ipotesi più gravi che richiedono l’intervento medico, nella maggior parte dei casi, è possibile ricorrere a rimedi casalinghi.

In primo luogo, come premesso, occorre intervenire con una crema idratante o olio, almeno due volte al giorno. Il tutto va fatto su talloni asciutti. In secondo luogo, bisogna mettere a bagno i piedi, in acqua tiepida, per 15 a 20 minuti.

Una volta ammorbiditi, dovremo rimuovere la pelle morta, servendoci di una lima o della pietra pomice. Poi, tamponiamo, prima di applicare la crema idratante e lasciamola assorbire per 15 minuti. Dopo, indossiamo un paio di calzettoni, per un paio di ore. Ebbene, dopo aver ripetuto questa procedura 2 volte al giorno, per 1 settimana, si dovrebbe notare un miglioramento significativo. Tuttavia, è meglio continuare anche dopo che le crepe scompaiono.

Altri rimedi naturali

Veniamo ad un altro metodo naturale. Prendiamo una banana matura e schiacciamola bene, fino ad ottenere un impasto denso. Poi, applichiamola sui piedi screpolati asciutti. Infine, lasciamola agire per circa 10 a 15 minuti prima di lavare i piedi con acqua tiepida. Questa procedura va ripetuta ogni settimana.

Un ulteriore rimedio casalingo è il seguente. In una ciotola mettiamo i seguenti ingredienti: succo di un limone, acqua tiepida, un po’ di shampoo e un cucchiaino di vaselina. Poi, lasciamo in ammollo i piedi per 15 a 20 minuti, prima di risciacquare e asciugare.

Infine, possiamo anche ricorrere alla seguente ultima procedura. Mettiamo un cucchiaino di paraffina in una ciotola e mescoliamo con una pari quantità di olio di senape. Applichiamo la miscela sui talloni e lasciamola agire tutta la notte. Il giorno seguente, laveremo i piedi con acqua calda. Si consiglia di eseguire questo procedimento, quotidianamente, per circa 2 settimane e il gioco è fatto.

In definitiva, con questi interessanti rimedi semplici e naturali, potremo risolvere il problema dei talloni secchi e che si spaccano.