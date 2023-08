I super ricavi degli Uffizi di Firenze, il museo più apprezzato dalle star internazionali: quella volta che Renzi aprì le porte a Madonna

Si trovano in un edificio progettato da Giorgio Vasari e costruito tra il 1560 e il 1580 e contengono collezioni antiche, dipinti e sculture. Le star internazionali ne vanno pazze, Giotto, Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Raffaello, Leonardo, Michelangelo e Caravaggio. Incredibili i nomi dei protagonisti da ammirare agli Uffizi. La crescita è ancora oggi costante.

Si possono visitare da martedì a domenica dalle 8:15 alle 18:30, il biglietto permette di accedere anche al Museo Archeologico Nazionale e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure. Il costo è di 26 euro, sono previsti passepartout annuali al prezzo di 71 euro e passepartout per 5 giorni al prezzo di 39 euro. Vengono applicati sconti Prima Mattina e ci sono accessi alternativi in caso di necessità.

I visitatori degli Uffizi aumentano ogni anno dal 6 al 10% e i ricavi superano quelli degli anni precedenti con medie che si attestano sul 3 o 4%. 5 milioni di visitatori totali che lo rendono il museo più frequentato insieme alla Galleria dell’Accademia di Firenze e al Museo Egizio di Torino, top ten tra i musei di tutto il Mondo. A decretare il successo definitivo degli Uffizi proprio il boom di abbonamenti, con crescite che si avvicinano al 50% annuale.

Opere senza tempo

I super ricavi degli Uffizi di Firenze fanno ben sperare. Dopo il Colosseo e il Parco Archeologico di Pompei sono loro ad attirare maggiormente l’attenzione. Gli Uffizi sono il primo museo italiano per ricavi e presenze. Nel 2019 i ricavi sono stati pari a poco più di 35 milioni di euro e 30 di questi milioni sono arrivati dalla biglietteria. La pittura del Cinquecento fiorentino e veneziano attirano turisti da tutto il Mondo ma anche tante star.

Il direttore Eike Schmidt ha ospitato recentemente Leonardo di Caprio e Tobey Maguire, protagonisti con Titanic e Spider Man. Molto apprezzate le opere di Artemisia Gentileschi e Caravaggio, tanti i selfie fatti dagli attori nella sala di Leonardo. Di Caprio è un assiduo visitatore, per Maguire è stata la prima volta e le sensazioni di fronte al Battesimo di Cristo e Annunziazione sono state straordinarie. Non poteva essere altrimenti. Le loro visite italiane sono poi proseguite con la Reggia di Caserta e Vinci dove le 2 star hanno conosciuto la casa natale di Leonardo.

I super ricavi degli Uffizi di Firenze

Nel 2013 rimase famosa la visita di Madonna al museo fiorentino. Alle ore 19 di una domenica di giugno le strade nei dintorni si sono bloccate e la pop star è rimasta ad ammirare le opere per più di 2 ore. Costo della visita per la Material girl, qualche migliaio di euro. Forte la polemica in quei giorni nei confronti del sindaco Renzi. La somma pattuita apparve ai cittadini esigua e visto le possibilità economiche dell’ospite e il trattamento riservato, molti pensarono che si sarebbe potuto osare di più. Mantenere una struttura come quella che ospita il museo costa e qualche sacrificio da parte dei visitatori più importanti potrebbe essere considerato giustificato.

La forte crescita che queste presenze contribuiscono ad alimentare fa comunque ben sperare. I nostri musei continuano a produrre numeri da favola, record su record, e si trovano ai primi posti di tutte le classifiche mondiali di settore. Firenze è sempre più glam, gli Uffizi sono meta da sogno. Russel Crowe, Richard Gere e Gwyneth Paltrow ma anche George Clooney e Denzel Washington sono tentati dal passare sempre più tempo nelle città italiane. Si tratta di un patrimonio che non dobbiamo assolutamente disperdere.