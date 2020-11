Il burro di cacao è molto utilizzato in inverno per curare e prevenire l’arrossamento e la secchezza delle labbra.

Non tutti sanno che, il burro di cacao può essere utilizzato per tante altre cose.

Ecco i sorprendenti utilizzi alternativi del burro di cacao

Per ammorbidire le cuticole

Se non si è in possesso di un prodotto specifico, si può utilizzare il burro di cacao per ammorbidire le cuticole. Metterne un pochino sopra e lasciarlo in posa per due o tre minuti. Le cuticole rimarranno ammorbidite e idratate.

Rimuovere i residui del mascara

Il burro di cacao è ottimo per rimuovere i residui del mascara, che possono formarsi sia sotto che sopra l’occhio.

Applicare del burro di cacao su un dischetto di cotone e rimuovere i residui del trucco.

Fissare l’odore del profumo più a lungo

Spruzzare il proprio profumo preferito sulla pelle e subito dopo, passarci sopra un po’ di burro di cacao. Si noterà che il profumo durerà più a lungo.

Idratante per il naso fra i sorprendenti utilizzi alternativi del burro di cacao

È capitato a tutti di avere i lati del naso arrossati e screpolati a causa del raffreddore. Se ci spalmiamo del burro di cacao, si avrà un immediato sollievo.

Ulteriori usi

Pelle screpolata

Applicare una dose di burro di cacao sui talloni screpolati e sui gomiti per idratarli.

Svolge un’azione antiossidante e curativa su cicatrici, acne, piccoli tagli e graffi.

Mettere a posto sopracciglia e capelli ribelli

Applicare una piccola quantità sulle sopracciglia e sui capelli ribelli, per tenerli in ordine.

Anelli incastrati

Se non si riesce a togliere un anello incastrato, non bisogna andare in panico. Basta passare intorno al dito, del burro di cacao, massaggiare la parte interessata e sfilare con calma l’anello.

Cura delle scarpe

Se si hanno delle scarpe di pelle, si può averne cura pulendole e lucidandole con il burro di cacao.

Buchi delle orecchie infiammati

Spesso, a molte donne, si infiammano le zone dell’orecchio dove vengono indossati gli orecchini. Queste sono parti molto sensibili, tendono ad arrossarsi e ad irritarsi. Utilizzare il burro di cacao per lubrificare la parte e si noterà subito un grande miglioramento.

Accendere un fuoco

Se non si riesce ad accendere un fuoco e si è in possesso del burro di cacao, applicarlo su un dischetto di cotone e accenderlo. Questo, prenderà subito fuoco e aiuterà a conservare la fiamma più a lungo di un fiammifero.