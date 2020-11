Ci sono dei metodi per la cura del nostro aspetto che non hanno ricevuto il crisma da alcuni studi scientifici ma essi vengono usati costantemente da molti. Ora descriviamo un metodo che porta a sorprendenti effetti benefici dell’aspirina sui capelli. L’ aspirina è uno dei farmaci antinfiammatori più famosi e usati al mondo.

Il principio attivo dell’aspirina è l’acido salicilico, grazie ad esso si riducono gli attacchi di cuore e la coagulazione del sangue. È in grado di combattere il dolore e di ridurre la febbre.

Questo farmaco come da abitudine di molti, potrebbe essere utilizzato anche in modo alternativo come prodotto cosmetico per i capelli.

Aspirina come cosmetico

Perchè l’ aspirina avrebbe proprietà cosmetiche?

Pulisce i capelli in profondità, rimuove i funghi che portano alla formazione della forfora e della secchezza del cuoio capelluto.

Attiva la circolazione del cuoio capelluto, ossigena le cellule e i capelli crescono più sani. Ha un’azione esfoliante, elimina le cellule morte, migliorando l’assorbimento dei nutrienti e rafforzando i follicoli.

Ecco come usare i sorprendenti effetti benefici dell’aspirina sui capelli

Preparazione dello shampoo

Ingredienti

3 aspirine;

3 cucchiai di shampoo.

Schiacciare le aspirine, fino a quando saranno ridotte in polvere. Mettere tre cucchiai di shampoo in una ciotola e aggiungere le aspirine polverizzate.

Mescolare fino a quando si saranno ben miscelati. Versare il composto ottenuto sui capelli umidi e lasciarlo agire per almeno cinque minuti. Sciacquare con abbondante acqua e, se si vuole, procedere con l’applicazione del balsamo abituale.

Si potrebbe preparare una lozione fai- da – te da applicare sui capelli tutte le sere.

Preparazione della lozione

Ingredienti

6 aspirine;

1/2 litro di acqua.

Procedimento

Tritare le aspirine e metterle in una bottiglietta spray. Aggiungere l’acqua e scuotere bene.

Spruzzare su tutta la lunghezza dei capelli e sul cuoio capelluto, tutte le sere.

Con questa lozione si risalta la tonalità dei capelli e si riducono gli effetti negativi causati dalle aggressioni climatiche.