Spesso pensiamo che tenere un diario segreto sia un’abitudine tipica degli adolescenti. Molti, infatti, abbandonano il proprio diario una volta diventati adulti. Scrivere tutti i giorni, o quasi, della propria vita è però uno strumento utilissimo. Sono infatti molti i sorprendenti benefici del tenere un diario segreto anche da adulti.

Creare buone abitudini

Prima di tutto tenere un diario segreto aiuta a creare nuove e buone abitudini. Non bisogna mettersi delle regole troppo strette, ma molti preferiscono scrivere tutti i giorni. Dedicare un momento della giornata al proprio diario aiuta a essere più costanti. Quest’abitudine inoltre ci permette di staccare dallo stress della vita quotidiana e della tecnologia. Scrivere sul proprio diario diventa quindi quasi una coccola quotidiana in cui prendersi cura di sé. Ma non solo, i sorprendenti benefici del tenere un diario segreto anche da adulti non finiscono qui. Tenere un diario con costanza aiuta a creare un vero e proprio album di ricordi. In questo modo sfogliandone le pagine è possibile viaggiare indietro nel tempo e rivivere i propri ricordi più belli.

Uno strumento per analizzare se stessi

Tenere un diario è inoltre un ottimo strumento per trovare e analizzare se stessi. Spesso proviamo emozioni forti che non riusciamo a descrivere a dovere. L’atto di sedersi e riportare a parole il nostro vissuto aiuta a elaborare quello che sentiamo dentro. Scrivere richiede infatti l’uso della parola e di frasi di senso compiuto. In questo modo la scrittura diventa un momento di auto-analisi che permette di dare ordine e senso al proprio vissuto. E perché no, anche di creare collegamenti inaspettati!

Il diario funge inoltre come libro della propria vita. Sfogliandolo è quindi possibile scoprire come ci sentivamo giorni, settimane o anni fa. Rileggere il nostro diario ci aiuta a capire cosa ci è davvero successo e a collegare i puntini tra il nostro passato e il nostro presente. Magari ci aiuterà a notare delle emozioni ricorrenti o delle persone che ci fanno soffrire spesso senza che ne ce accorgiamo.