I soldi inizieranno ad uscire dai mercati azionari? Rialzo finito per il momento? Da diverse settimane abbiamo assistito a mercati azionari a due velocità: Wall Street e Nikkei 225 al rialzo, indici azionari europei in laterale ribassista.

La chiusura di venerdì come da nostro commento del weekend era avvenuta in un punto particolare per i mercati americani e poteva dare sfogo ad un ritracciamento di qualche punto percentuale.

Siamo inoltre in un cluster temporale dove solitamente iniziano ribassi ciclici fino a metà o addirittura fine ottobre.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco come i principali mercati hanno chiuso la giornata odierna di contrattazione

Dax Future

13.005

Eurostoxx Future

3.265

Ftse Mib Future

19.624

S&P 500

3.500,31

Quale scenario definiscono da ora in poi i nostri indicatori?

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 21 agosto

In rosso la nostra previsione annuale.

In base alla media delle serie storiche le Borse mondiali dovrebbero essere in una fase laterale/discendente fino alla settimana del 2 ottobre



I soldi inizieranno ad uscire dai mercati azionari?

Siamo in un momento dove le probabilità e i grafici iniziano a dare probabilità ad un ritracciamento del 5/7% se non oltre. Quali sono i livelli da monitorare con i quali regolarsi per le proprie operazioni di trading?

Dax Future

Fase di ritracciamento in corso. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 4 settembre superiore a 13.245. Nuovi rimbalzi solo con chiusure giornaliere superiori a 13.154.

Eurostoxx Future

Fase di ritracciamento in corso. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 4 settembre superiore a 3.370. Nuovi rimbalzi solo con chiusure giornaliere superiori a 3.350.

Ftse Mib Future

Fase di ritracciamento in corso. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 4 settembre superiore a 20.470. Nuovi rimbalzi solo con chiusure giornaliere superiori a 20.090.

S&P 500

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 3.493 farebbe iniziare un ritracciamento. Il segnale di fine rialzo avverrà soltanto con una chiusura del 4 settembre inferiore ai 3.413.

Il rialzo potrebbe essere finito per il momento. Diversi fattori vanno in questa direzione.