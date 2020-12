Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le misure di contenimento hanno costretto gli italiani a prendere maggiore confidenza con pagamenti elettronici ed e-commerce. Parallelamente i soldi contanti non si usano più per fare gli acquisti.

L’emergenza Covid-19 ha portato profondi cambiamenti nelle abitudini di acquisto. Da uno studio effettuato da GFK per conto di Visa, emerge con chiarezza un trend di abbandono di banconote e monete per pagare. Infatti i consumatori per il 23% hanno ridotto questo uso. Fa da contraltare, l’aumento dei pagamenti contactless per il 28%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Acquisti online convincono

Inoltre, il 51% dei consumatori ha per la prima volta fatto acquisti online oppure incrementato la frequenza. Questo stravolgimento storico ha portato gli italiani a rivedere le proprie abitudini. Infatti, i consumatori hanno maggiore considerazione dei pagamenti digitali rispetto alla vecchia usanza di usare monete e banconote. Alla luce di ciò, i soldi contanti a breve non ci saranno più in giro.

Ormai, gli italiani si sentono pronti a pagare con strumenti elettronici nei negozi di vicinato. Una buona notizia per queste attività che stanno pagando a caro prezzo la pandemia del coronavirus.

Gli italiani, infatti, dichiarano di aver incrementato concretamente gli acquisti presso le attività locali attraverso il take away e il delivery. Come abbiamo visto, la pandemia ha segnato un cambiamento profondo per consumatori, esercenti, imprese e istituzioni.

Chi usa meno contanti

Le donne e gli over 55 hanno ridotto l’uso del contante rispetto ad altre fasce di popolazione. Negli ultimi 12 mesi l’Italia è il Paese con la maggior frequenza di acquisti online rispetto a Francia, Spagna e Portogallo. Gli italiani, tramite l’e-commerce, hanno speso in media 137 euro e hanno effettuato i propri acquisti utilizzando lo smartphone, seguito dal laptop.

Le parole guida per il futuro

I consumatori hanno tre parole guida per il futuro: innovazione, sicurezza e convenienza. Su queste direttrici si muoveranno le prossime abitudini di pagamento nell’e-commerce.

Le resistenze storiche rispetto all’uso dei contanti stanno tramontando anche in Italia. Come abbiamo visto, i soldi contanti non si usano più per fare gli acquisti.