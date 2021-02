In rete ci sono circa un miliardo di siti internet attivi. Una vera miniera di informazioni e di servizi. Spesso, in questa immensità, ci si può perdere. Soprattutto, può succedere di non sapere esattamente cosa cercare, o quali trovare online. Ebbene, troppi siti offrono servizi fantastici ma non ricevono la pubblicità che meriterebbero né la giusta attenzione.

Gli esperti di tecnologia di ProiezionidiBorsa hanno scovato per i lettori alcuni siti internet estremamente interessanti che offrono diverse funzioni. Per esempio, trovare musica da tv, film e videogiochi. Addirittura creare dei rumori di background personalizzati per migliorare produttività e concentrazione!

Ecco allora il primo de i siti internet gratuiti che nessuno conosce ma che offrono servizi utili e impensabili. È Fake Person Generator, utilissimo per creare un profilo ‘di copertura’ per registrarsi a servizi online tenuti su server ‘non sicuri’. Lo scopo è quello di proteggersi da spam e furti d’identità. Basta inserire le informazioni desiderate per il proprio avatar e cliccare su ‘Generate’. Il sito farà il resto, occupandosi davvero di tutto: perfino la scuola frequentata, l’auto guidata e tantissimi altri dettagli. Un vero e proprio background completo della nuova identità fasulla, generata in modo totalmente casuale.

Come combinare video e audio senza installare nulla

Un sito molto utile per chi crea contenuti multimediali online è sicuramente Crossfade.io. Consente di creare in modo automatico un mash-up tra due tracce audio o video, scegliendo ogni dettaglio dell’effetto finale. Quando finito, basterà cliccare su ‘Create’ per scaricare direttamente sul proprio PC il file finale. Un ottimo modo anche per creare divertenti ‘composizioni’!

Come trovare la musica di film e serie televisive

Tunefind è uno de i siti internet gratuiti che nessuno conosce ma che offrono servizi utili e impensabili. Quante volte ci si fissa con una canzone ascoltata in un episodio della propria serie tv preferita, e poi non si sa quale sia? Ecco, su Tunefind basta inserire nel campo di ricerca il titolo del film, della serie tv o del videogioco desiderato. Il gioco è fatto! La ricerca si può raffinare anche per stagioni e per episodi, dove possibile.

Infine, un consiglio per aumentare la produttività. A Soft Murmur è un progetto online che permette di creare in maniera interattiva una colonna sonora personalizzata. Utile per studio, lavoro o relax – o per i propri video. La particolarità è che sarà fatta dei rumori che più piacciono. Basterà scegliere le fonti e l’intensità di ciascuna per goderseli. Voilà!