Quando si cucina è abbastanza facile produrre degli schizzi accidentali con sughi, intingoli, salse e quant’altro. Finché questi si limitano a sporcare piani di lavoro, tavoli e fornelli, nessun problema. Il problema si pone se però lo schizzo va a colpire il muro.

In questo articolo parleremo di un caso specifico: le odiatissime e tanto temute macchie di olio sul muro. Grazie ai nostri consigli, da oggi non c’è più da avere paura. Lo Staff di ProiezionidiBorsa sta infatti per svelare i sistemi più rapidi e veloci per rimuovere facilmente gli schizzi di olio sul muro senza lasciare aloni.

Acqua tiepida

Immergere un panno in acqua calda e poi sfregarlo delicatamente sul muro facendo attenzione a non graffiarlo.

Questo sistema va bene per schizzi e macchie molto piccole. In caso di macchie molto grandi riesce semplicemente a diminuirne le dimensioni.

Bicarbonato di sodio

Mescolare un po’ di bicarbonato in una ciotolina di acqua fino a creare una sorta di poltiglia. Inzuppare la punta di un panno nel composto e sfregare sul muro in modo leggero. Ripulire con un panno umido pulito e far asciugare.

Limone

Bagnare una pezza con il succo di un limone e strofinarla sul muro macchiato.

Attenzione: questo rimedio è consigliato solo sulle pareti bianche. Il limone, infatti, oltre ad asciugare il grasso, ha un effetto sbiancante. Potrebbe quindi scolorire le pareti colorate.

Ammoniaca in polvere

Aggiungere 3 cucchiai di ammoniaca in 1 litro di acqua tiepida. Immergere in questa soluzione un panno morbido e dopo averlo strizzato passarlo sulla parete macchiata di olio.

Farina

Tra i sistemi più rapidi e veloci per rimuovere facilmente gli schizzi di olio sul muro senza lasciare aloni c’è anche la farina. Se si sceglie per questa soluzione, bisogna però agire tempestivamente e non aspettare che la macchia si asciughi.

Non appena ci accorgiamo di aver schizzato dell’olio sul muro, passiamogli sopra subito della farina con le mani. Non strofinare e lasciar agire la farina attaccata al muro per circa mezz’ora.

Trascorso tale tempo, la farina avrà assorbito tutto l’olio attaccato al muro. Rimuoverla quindi con un pennello e pulire il muro con un panno asciutto.

