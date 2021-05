Il nostro corpo si abitua molto facilmente ai cambiamenti che possono migliorare o peggiorare la nostra condizione di vita. Dopo mesi di pausa dall’attività fisica, dipesi da diversi fattori come l’emergenza sanitaria Covid o anche la pigrizia casalinga, non è sempre facile riprendere l’esercizio fisico in modo adeguato.

In questi casi esistono metodi efficaci per riprendere l’attività fisica nonostante i tanti mesi chiusi in casa senza neanche fare pochi passi al giorno. Prima di iniziare qualsiasi tipo di allenamento, bisognerà predisporsi positivamente con costanza e senza esagerare per evitare infortuni.

Come ritornare in forma con gli esercizi fisici dopo mesi

Dopo molti mesi in cui non si pratica alcun genere di sport o allenamento fisico, riprendere non è sempre facile. Questo richiederà una maggiore attenzione per non incorrere in infortuni. I muscoli hanno la necessità di essere stimolati gradualmente, in questo modo si possono evitare soprattutto le lesioni muscolari.

Molte persone in questo periodo si trovano ad affrontare la medesima sfida. Tornare in forma per poter sfoggiare un fisico almeno accettabile dopo mesi di lockdown.

Nei casi in cui si è costretti ad interrompere la routine di attività fisica, quando si è pronti a riprenderla ci sembra che non sia come prima. Si prova una maggiore difficoltà e questa sensazione non è impossibile da gestire. La costanza, come la motivazione, possono alleviare una difficoltà iniziale che scomparirà senza accorgersene.

I semplicissimi ma efficaci metodi per riprendere a fare attività fisica dopo mesi chiusi in casa

Oltre ad un allenamento graduale a piccoli passi per evitare lesioni muscolari, la costanza è un altro elemento basilare. Questo aiuterà ad allenarsi, ritrovando il giusto equilibrio e i giusti tempi lontano dalla digestione.

Un corretto allenamento dovrà rispettare i tempi di ripresa del nostro corpo. Il modo in cui viene stimolato potrà essere un crescendo per poter ritornare ai risultati storici di una volta.

Inoltre l’allenamento dovrà variare per dare la possibilità al muscolo di riposare. Quindi, ad esempio, un giorno sarà possibile fare braccia e dorsali e l’altro giorno addome e gambe. Intervallati da un giorno di riposo e di solo fitness a corpo libero.

Sarà importante non iniziare da subito con un allenamento intenso con i pesi. Replicare i medesimi movimenti almeno per qualche tempo, senza pesi o al massimo con quelli da mezzo chilo. Oppure iniziare con esercizi a basso impatto come lo Yoga o Pilates che aiutano il fisico a riprendersi la tonicità muscolare gradualmente.

Anche lo jogging due o tre volte a settimana è un allenamento completo che non dovrà mancare soprattutto agli inizi per eliminare velocemente i grassi in eccesso.