Spesso tenere la casa in ordine è un vero e proprio lavoro. Lo sanno bene le casalinghe che occupano tutto il loro tempo a stirare, lavare, cucinare e rassettare. A volte però l’utilizzo di elettrodomestici oppure l’acquisto di altri dispositivi utili per questo genere di faccende può agevolare drasticamente il nostro stile di vita. Oggi parliamo di alcuni di questi, spiegando perché dovremmo installarli. Infatti, ecco quali sono i semplici trucchi per rendere la casa pulita, accogliente e ordinata facendo morire di invidia i vicini.

Le regole base di cui bisogna tenere conto

Prima di tutto è necessario partire da alcuni consigli basilari. Il primo consiste nel tinteggiare la casa di bianco. Questo colore, infatti, allarga otticamente gli spazi dando l’impressione di avere un ambiente più arioso e luminoso, soprattutto se si tratta di stanze buie e non tanto grandi. Per evitare la creazione di muffa è bene usare i prodotti specifici e mantenere gli interni il più possibile arieggiati. Infatti, in pochi ci pensano ma questa piccola accortezza potrebbe prevenire il cancro ai polmoni. Soprattutto in bagno, se non sono presenti sfoghi verso l’esterno, è necessario installare delle ventole.

I semplici trucchi per rendere la casa pulita, accogliente e ordinata facendo morire di invidia i vicini

Passiamo però agli escamotage per rendere l’appartamento più vivibile. In primis è molto utile creare un condotto nascosto per la biancheria. Si tratta di un luogo dove mettere i vestiti sporchi, che però non risulta subito visibile, poiché nascosto all’interno di una parete. Basterà quindi aprire uno sportello e mettere dentro tutti i capi da lavare. In questo modo non risulteranno visibili e si avrà l’impressione immediata di ordine e pulizia.

Allo stesso modo è possibile inserire sotto i lavandini uno sportello in cui raccogliere lo sporco e la polvere. In questo modo si potrà riordinare in un baleno. Sarà infatti necessario dare una passata veloce ai pavimenti, depositare tutto lì e buttare successivamente via i capelli, la polvere e lo sporco tutto in una volta.

Inoltre, è anche possibile installare un’aspirapolvere a muro. Aprendo uno sportellino, infatti, si potrà estrarre ed accendere un tubo aspirante, allungabile e retraibile a seconda delle proprie esigenze. Oltre a garantirci una maggiore velocità nelle pulizie rimuoverà anche parecchio ingombro.

Infine, un altro suggerimento è quello di mettere le luci sui gradini delle scale. Questo trucco può aiutarci a ridurre i consumi e rendere più facili i nostri spostamenti notturni. In questo mondo, poi, non disturberemo gli altri membri della famiglia.

