Il limone è un alimento molto versatile che tutti amiamo. È infatti perfetto per dare ancora più gusto a piatti salati, dolci e bibite. Quando spremiamo un limone vogliamo però ottenere più succo possibile. Non vogliamo infatti sprecare i limoni che abbiamo in dispensa! Ecco quindi i semplici trucchi per ottenere ancora più succo da qualsiasi limone.

Un po’ di pressione

Il primo trucco è semplicissimo. Non richiede nessuno strumento e può quindi essere applicato fuori e dentro casa. Per ottenere più succo dal limone dobbiamo infatti rompere la sue membrane interne che trattengono il succo. Per farlo possiamo maneggiare il limone prima di tagliarlo in un modo particolare. Come? Semplicissimo. Non bisogna far altro che far rotolare il limone su un tavolo sotto il palmo della mano.

Con la mano dobbiamo esercitare un po’ di pressione in modo da schiacciare leggermente il limone. Questo movimento ci permetterà di estrarre ancora più succo dal nostro limone una volta tagliato. Il consiglio è inoltre quello di tagliarlo lungo il lato lungo e non quello corto. In questo modo infatti esporremo più polpa e sarà più facile raggiungere tutto il succo contenuto nel limone.

Usiamo il microonde

Tra i semplici trucchi per ottenere ancora più succo da qualsiasi limone spicca quello del microonde. Possiamo infatti farci aiutare da questo elettrodomestico in pochi secondi. Il limone, infatti, ci regalerà più succo se leggermente caldo. Per raggiungere questo risultato bisogna semplicemente scaldare il limone al microonde per pochi secondi. Il risultato dovrebbe essere un frutto caldo ma ancora afferrabile.

Non deve essere rovente! Per ottenere risultati migliori bisogna utilizzare un limone intero. Se tagliamo il limone, infatti, questo tenderà ad asciugarsi. Per ottenere risultati ancora più sorprendenti è possibile riporre prima il limone nel frigo o nel freezer. La sollecitazione prima del freddo e poi del caldo è infatti molto efficace per rompere le membrane che trattengono il succo.