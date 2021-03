Non sottovalutiamo le tende di casa nostra, perché sono un aspetto davvero importante. Lo staff di ProiezionidiBorsa ha anche fornito una guida per destreggiarsi nella scelta dei tendaggi migliori per la nostra abitazione.

E se alcuni si accontentano del minimo indispensabile per avere una casa decente, altri vogliono osare. Vogliono essere creativi, e dare un’immagine molto originale delle proprie stanze. A tutte queste persone proponiamo i semplici oggetti a cui nessuno pensa che rendono bellissime le tende di casa.

Appendere le tende è importante

La questione troppo spesso sottovalutata è: dove appendere le tende? La stragrande maggioranza delle persone risponderà che si appendono su una normalissima asta, che non dà alcun valore aggiunto. Ebbene, si sbagliano, perché anche l’asta dà un carattere forte ai nostri tendaggi. Vediamo quindi quali sono le più originali.

Innanzitutto, per chi abita in montagna, consigliamo un bel ramo. Esso darà all’ambiente un tocco molto rustico, perfetto ad esempio per le baite. A questo tipo di asta associamo un bel tessuto spesso, non qualcosa di troppo leggero.

A ciascuno il suo

Chi ha tendaggi molto leggeri può invece usare un oggetto molto curioso: una corda. Essa può essere fissata con due ganci sopra la finestra, il più tirata possibile, e poi si può attaccare la tenda con degli anelli. Darà una forte impressione di leggerezza al nostro ambiente.

Chi invece non ha necessità di far scorrere le tende, ma le apre e le fissa di lato, può mettere tanti piccoli ganci a vista, che danno un look molto curioso alla stanza.

Una volta scelta l’asta preferita, le tende possono essere fissate in vari modi: per quelle leggere, possiamo attaccarle con dei bottoni. Per tende lunghe, si possono incrociare i due veli, formando una “x” sopra la finestra. Per tessuti spessi meglio degli anelli belli robusti, che si sposano bene con il materiale.

I semplici oggetti a cui nessuno pensa che rendono bellissime le tende di casa sono le aste. Ce ne sono di vari tipi, a volte molto originali, e per i più creativi possono essere un gran bel modo di arredare casa.