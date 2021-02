Le piattaforme di streaming sono sempre più numerose. Netflix e Amazon Prime sono solo alcune. Tra queste c’è anche RaiPlay, il servizio di streaming della Rai.

Questa piattaforma permette di vedere film, serie TV e programmi della Rai comodamente in streaming. Per esempio, è possibile guardare tutte le puntate de Il paradiso delle signore. Con RaiPlay si possono anche guardare i canali della Rai in diretta. È quindi perfetto per vedere i nostri programmi TV preferiti ovunque ci troviamo.

I semplici metodi per vedere RaiPlay sulla televisione

Come abbiamo visto, la piattaforma di RaiPlay è decisamente comoda. Pensare di usarla solo attraverso tablet o smartphone, però, può sembrarci non ideale. E non abbiamo torto. La modalità migliore per goderci film, serie TV e programmi televisivi è sicuramente sull’ampio schermo della nostra televisione.

Ma come possiamo fare? Ci sono alcuni modi per farlo. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno i semplici metodi per vedere RaiPlay sulla televisione.

Cosa fare se si ha una Smart TV

Se in casa possediamo una Smart Tv, guardarvi RaiPlay è davvero facile. Prima di tutto assicuriamoci che sia connessa alla linea internet di casa. Quindi andiamo sul menù della Smart Tv e cerchiamo l’area riservata alle applicazioni. Qui basta cercare RaiPlay. Se non c’è possiamo scaricarla gratuitamente dallo store della Smart TV. Quindi apriamola e accediamo con le nostre credenziali RaiPlay.

Un altro modo per guardare RaiPlay su una Smart TV è farlo attraverso il nostro smartphone e il Google Chromecast. Scarichiamo l’applicazione sul cellulare e apriamola. Quindi selezioniamo il titolo da guardare e trasmettiamolo alla televisione attraverso il Google Chromecast. Potremo gestire il video dal nostro cellulare, proprio come se fosse un telecomando.

Accedere o registrarsi su RaiPlay

Come molti noteranno, c’è la possibilità di accedere o registrarsi sulla piattaforma di RaiPlay. Così facendo sarà più facile tenere i contenuti sott’occhio e avere tutto sempre a portata di mano. Per farlo possiamo seguire due vie diverse. Per esempio possiamo accedere attraverso i social. Ci basterà cliccare su “Accedi” e quindi sull’icona del social scelto. In alternativa possiamo utilizzare direttamente il nostro indirizzo email.