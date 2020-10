L’ Agenzia europea per l’ambiente ha stilato un nuovo rapporto sui complessi legami tra ambiente, sistemi sociali e salute. Ognuno di noi si sforza di stare in salute. Purtroppo non dipende tutto da noi dal momento che sono numerosi i fattori esterni che hanno un peso rilevante sulla salute e sul benessere.

Approfondiamo, dunque, i sei eventi che causano malattie e morti. Una percentuale di malattie è associata all’inquinamento ambientale derivante dall’attività umana. Con la lente di ingrandimento analizziamo i risultati chiave.

Gli eventi peggiori

La principale minaccia per la salute resta l’inquinamento atmosferico. In Europa muoiono 400mila persone in modo prematuro a causa dell’inquinamento. La cattiva qualità dell’aria, abbinata all’uso di combustibili solidi, genera ben 26mila morti ogni anno.

Benché sottovalutato, l’inquinamento acustico ha, invece, una notevole incidenza sulle vite umane morte anzitempo. 12mila persone perdono la vita per via dell’inquinamento acustico mentre per altri 48mila subentrano problemi di cardiopatia ischemica.

Spesso, in altri articoli pubblicati su ProiezionidiBorsa, ci siamo soffermati sui cambiamenti climatici. Le ondate di calore surriscaldano più del dovuto il globo generando 130mila morti all’anno.

L’esposizione a sostanze chimiche pericolose genera, dunque, una vasta gamma di malattie croniche. L’OMS stima che il 2,7% dei decessi registrati in Italia sono dovuti all’esposizione chimica.

L’essere umano subisce effetti negativi conseguenti all’esposizione ai campi elettromagnetici. Gli studi sul tema non sono ancora approfonditi ma l’incidenza negativa sulla salute è stata riscontrata sotto vari aspetti. I campi elettromagnetici, infatti, incidono sui nervi, sugli organi sensoriali e riscaldano i tessuti.

Attenzione a cosa beviamo e mangiamo

L’inquinamento dell’acqua ha un impatto sulla salute. Ogni anno in Europa 25mila decessi sono dovuti a infezioni causate da batteri multiresistenti. I rischi maggiori sono legati all’uso di acqua potabile contaminata o al contatto con acque di balneazione contaminate.

Pertanto dobbiamo stare attenti quando ci sediamo a tavola e consumiamo pesce contenente sostanze inquinanti quale, ad esempio, il mercurio.

A conti fatti le persone sono esposte a molteplici rischi per la propria salute. La commistione tra i sei eventi che causano malattie e morti genera un vero cocktail fatale.