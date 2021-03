Quante volte è capitato da bambini di scarabocchiare gli zaini e i nostri genitori hanno avuto difficoltà nel pulirli? Oppure quante volte è capitato che facendo un’escursione, lo zaino si sporcava di ogni materiale possibile tra terra, fango ed erba dei prati?

Nei prossimi paragrafi spiegheremo quali sono i segreti semplici ed efficaci per togliere le macchie anche difficili dagli zaini.

Innanzitutto, è sempre molto importante leggere e seguire le indicazioni nell’etichetta dello zaino per il lavaggio. Dopo avere svuotato lo zaino e aver tagliato i fili appesi attorno alle cinghie e alle cerniere, si può procedere con il lavaggio.

Sia che si decida di usare la lavatrice o il lavaggio a mano, è sempre utile pretrattare eventuali macchie con uno smacchiatore che non sbiadisca però i colori del tessuto. Se le macchie sono molto difficili, si consiglia un ammollo per alcune ore, prima del lavaggio vero e proprio.

Quando si vuole lavare lo zaino in lavatrice è bene usare una federa

Se lo zaino risulta troppo grande, per evitare di danneggiarlo insieme alla lavatrice, è consigliabile metterlo in uno sacchetto portabiancheria. Si può utilizzare anche una federa di un cuscino per evitare che le cinghie o le chiusure lampo si impiglino nel cestello della lavatrice.

Fatto ciò, è meglio scegliere un prodotto per capi delicati selezionando un programma di lavaggio delicato in acqua fredda. Attenzione sempre al tipo di prodotto poiché alcuni tessuti potrebbero danneggiarsi con i detersivi o gli ammorbidenti normali. È sempre consigliabile, infatti, seguire le istruzioni fornite dall’azienda che ha prodotto lo zaino.

Lo zaino lavato a mano

Se si vuole, invece, usare il lavaggio a mano basterà seguire queste indicazioni. A seconda sempre delle dimensioni, si può optare o per riempire la vasca da bagno o il lavandino. Fatto ciò si scelga un prodotto senza ammorbidente perché il rischio è quello di danneggiare alcuni tipi di tessuto.

Ad esempio quello di tipo impermeabile. Per pulire lo zaino si può procedere strofinando con una spazzola per materiali resistenti che hanno macchie ostinate oppure una spugna se lo zaino ha un tessuto più delicato. Si può usare anche un panno non abrasivo o una spazzola a setole morbide.

Nel lavaggio a mano sono da usare spugne e spazzolini

Si consiglia si concentrarsi nei punti in cui le macchie sono più ostinate e sono grosse ed evidenti. Ci si può aiutare anche con uno spazzolino per rimuovere questa tipologia di macchie specialmente se sono in punti difficili da raggiungere.

Concludendo, bisogna sempre tenere presente che l’acqua calda può sbiadire i tessuti quindi si suggerisce di seguire le indicazioni sull’etichetta. Ecco che sono stati svelati i segreti semplici ed efficaci per togliere le macchie anche difficili dagli zaini.