Per realizzare delle torte alte e soffici, ci sono dei segreti che gli esperti in cucina conoscono. Può capitare a tutti, almeno una volta, che la propria torta non sia venuta sufficientemente alta, da un lato alta e dall’altro bassa, oppure tolta dal forno bella ed alta, dopo qualche minuto la si vede sprofondare al centro.

Preparare un pan di Spagna o un ciambellone impeccabile è possibile, ora vedremo come realizzarlo.

Ecco i segreti per realizzare torte alte, soffici e belle da vedere

Ingredienti:

a) uova;

b) latte;

c) ricotta;

d) yogurt;

Questi ingredienti devono essere utilizzati a temperatura ambiente e occorre toglierli dal frigo almeno un ora prima.

a) farina;

b) lievito;

c) burro o olio;

d) amido di mais o riso;

e) fecola;

d) cacao.

Consigliamo di setacciare sempre qualsiasi tipo di polvere, in modo da evitare la formazione di grumi e realizzare un impasto leggero.

Se la ricetta segna 80 grammi di burro, lo si può sostituire con 60 grammi di olio di semi. Ricordare di calcolare sempre venti grammi in meno, rispetto al burro.

È molto importante lavorare le uova con lo zucchero, per almeno dieci minuti prima di inserire tutti gli altri ingredienti.

Le polveri, qualsiasi esse siano, vanno versate poco alla volta nelle uova, altrimenti queste potrebbero smontare.

Gli ingredienti come gocce di cioccolato, uvetta, frutta secca, canditi, vanno infarinati e messi per ultimi, in modo che non affondano durante la cottura della torta.

Tra i segreti per realizzare torte alte, soffici e belle da vedere abbiamo la cottura in forno.

Il forno deve essere statico e durante la cottura, non bisogna mai aprirlo prima dei trenta minuti.

Altri piccoli consigli

a) sostituire una parte di farina con la fecola;

b) dopo aver aggiunto il lievito, infornare subito;

c) oltre al lievito, mettere un pizzico di bicarbonato;

d) la teglia deve essere inserita al centro del forno se il dolce è piccolo, per quello grande inserire nella parte più bassa. Così facendo si eviteranno crepe oppure dolci cotti male;

e) una volta cotta, la torta va lasciata raffreddare nel suo stampo, in modo che non afflosci;

c) se la torta contiene burro, non metterla nel frigo altrimenti si indurirà.