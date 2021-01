Presenteremo in questo articolo una ricetta di un cibo comune preparato in maniera particolare. Vediamo quali sono i segreti per preparare un pane straordinariamente profumato, soffice e saporito. È un procedimento diverso dal solito perché ai normali ingredienti del pane si andranno ad aggiungere 3 alimenti che lo renderanno ancora più morbido e gustoso del solito.

Vediamo dunque di cosa si ha necessità.

270 gr di farina 00;

5 gr di lievito di birra secco;

80 ml di acqua;

3 cucchiai di zucchero;

Sale;

90 ml di latte;

50g di burro;

Semi di sesamo o di chia a piacere.

Da tenere a portata di mano per spennellare dopo la cottura.

3 cucchiai di burro; 3 spicchi d’aglio; Prezzemolo quanto basta.

La preparazione

Mescolare 80 gr di farina setacciata con il lievito secco e l’acqua. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati fra loro, coprire il panetto e mettere in frigo per 12 ore. Trascorso il tempo necessario prelevare dal frigorifero ed unire gli altri ingredienti, ad esclusione degli ultimi tre da utilizzare dopo la cottura. Quindi lavorare bene il tutto. Una volta ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, dividerlo in 2 porzioni. Dunque stendere ogni panetto con l’aiuto di un mattarello e arrotolarlo uno per uno. Successivamente imburrare una teglia per il pane e trasferirci dentro i 2 impasti.

Lasciare lievitare per 1 ora.

Spennellare quindi la superficie di ognuno con del latte e cospargere con i semi di sesamo o di chia a piacere. Quindi cuocere in forno a 180° per 25 minuti. Nel mentre mescolare il burro con l’aglio ed il prezzemolo. Trascorso il tempo di cottura indicato recuperare i panetti e affettarli, senza tagliare fino in fondo. Con l’aiuto di un cucchiaio spalmare il condimento di burro ottenuto fra le fette. Passare quindi in forno per altri 5 minuti.

Si farà un figurone con i commensali perché il profumo ed il sapore di questa preparazione non potrà che conquistare tutti.

Ecco dunque svelati i segreti per preparare un pane straordinariamente profumato, soffice e saporito.