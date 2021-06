Il gelato è l’alimento preferito da tutti durante l’estate. Fresco e sfizioso, una vera gioia da gustare in giornate assolate e con alte temperature. Non molti sanno che si può preparare comodamente anche a casa. Anche chi non ha la gelatiera può gustarsi un ottimo gelato fatto in casa, fresco e cremoso. I vantaggi del preparare un gelato in casa sono tantissimi: lo si può avere sempre a portata di mano tutte le volte che si vuole. Ma soprattutto fare il gelato in casa da modo di conoscere e scegliere accuratamente gli ingredienti. Oggi mostreremo i segreti per preparare un cremosissimo gelato ai frutti di bosco senza gelatiera. Si può fare con i frutti di bosco freschi o surgelati, o con qualsiasi altro tipo di frutta che abbiamo in casa.

I segreti per preparare un cremosissimo gelato ai frutti di bosco senza gelatiera

Gli ingredienti sono pochi e semplici:

frutti di bosco a scelta 600 g;

zucchero 150 g;

albumi d’uovo 2;

latte intero 400 g;

panna fresca liquida 250 g;

succo di un limone.

Il procedimento è altrettanto semplice

Mettiamo i frutti di bosco all’interno di un mixer e li frulliamo fino ad ottenere un composto denso e cremoso. La crema ottenuta andrà poi passata al colino per evitare di avere grumi o semi nel gelato. Aggiungiamo il succo del limone al composto e lo lasciamo riposare da parte.

A questo punto, in un pentolino, mettiamo il latte, gli albumi e lo zucchero. Facciamo cuocere gli ingredienti a fuoco bassissimo fino a quando non vedremo comparire delle piccole bollicine. Se abbiamo un termometro da cucina dovremo verificare che il composto non superi gli 82 gradi.

Una volta raggiunta la temperatura versiamo il composto in una ciotola ghiacciata in modo da far raffreddare il tutto e aggiungiamo la crema ai frutti di bosco preparata in precedenza. Mescoliamo e poi aggiungiamo lentamente la panna che avremo montato a neve in precedenza.

A questo punto versiamo il gelato in una teglia e lo distribuiamo su tutta la superficie. Mettiamo in freezer e lasciamo riposare per un’ora. Dopo un’ora togliamo fuori la teglia, mescoliamo il gelato e lo rimettiamo in freezer per un’altra ora. Si può ripetere questo passaggio fino a 4 volte, per ottenere la consistenza desiderata. A questo punto possiamo servire il nostro gelato e, finalmente, lo possiamo gustare!