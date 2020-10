La panna montata, è usata per la preparazione di tantissimi dolci, ha un sapore delicato, è cremosa e compatta. Rende ogni dolce più buono e dona un tocco in più ad ogni dessert.

L’inconveniente è che si smonta facilmente. Può darsi che ciò sia dovuto al caldo, ad una lavorazione eccessiva, oppure ad un utilizzo sbagliato degli strumenti da cucina.

Ecco i segreti per non far smontare la panna facilmente

Aggiungere un po’ di gelatina

Montando la panna, consigliamo di aggiungere un po’ di gelatina, in modo tale che viene più compatta e non si smonta facilmente.

Come preparare la gelatina

Per preparare la gelatina da aggiungere alla panna, occorre versare in un pentolino due cucchiai di latte tiepido e aggiungerci un foglio di gelatina.

Lasciarla ammorbidire nel latte, per una decina di minuti e procedere con la cottura su fuoco lento, girando con un cucchiaio. Lasciare raffreddare il preparato e versare nella panna da montare.

Usare sempre la panna fresca

Per la preparazione dei dolci, usare sempre la panna fresca, piuttosto che quella a lunga conservazione.

Aggiungere un fissante naturale

In commercio, esistono dei fissanti naturali, che aiutano a mantenere la panna montata e compatta per qualche ora.

Congelatore e limone

Si può utilizzare un metodo della nonna naturale ed efficace.

Riporre all’interno del congelatore, per qualche minuto, la panna in modo tale che possa raffreddare.

Procedere con la montatura, aggiungere qualche goccia di limone e frullarla ancora un pochino. Il risultato sarà ottimo.

Tenere il mixer a bassa velocità

Tra i segreti per non far smontare la panna c’è bisogno di tenere il mixer a bassa velocità, in modo tale che le particelle di grasso in essa contenute, possano sciogliersi lentamente e permetterle di restare compatta nel tempo.

Raffreddare gli utensili da cucina

Far raffreddare nel congelatore la frusta, la ciotola e la panna per qualche minuto. Cercare di tenerli freddi anche quando li utilizziamo per montare la panna, visto che il caldo è il suo nemico.