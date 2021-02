Le ricette che prevedono l’uso di albumi montati a neve sono innumerevoli. Non tutti amano affrontarle. Montare gli albumi a neve non è sempre facile. Anzi, è comune perdere la pazienza provandoci e finire per lasciare la preparazione a metà.

Per montare gli albumi a neve al primo colpo bisogna fare attenzione a moltissimi particolari diversi. Anche solo una virgola fuori posto può non farci ottenere il risultato sperato. Ma quali sono i segreti per montare gli albumi a neve al primo tentativo? Vediamoli insieme in questo articolo.

Attenzione alle uova

Il primo particolare a cui bisogna fare attenzione sono le uova. Tutti noi sappiamo che per montare gli albumi a neve si devono utilizzare uova fresche. Pochi, però, sanno anche che si consiglia di tenerle fuori dal frigo per un’ora prima di procedere con la preparazione.

Inoltre, facciamo molta attenzione quando separiamo gli albumi dai tuorli. Spesso capita che rimangano tracce di rosso d’uovo nell’albume. Questo particolare non ci permetterà di montare gli albumi a neve facilmente.

Contenitori e attrezzatura

Anche una piccola traccia di grasso ci impedirà di montare gli albumi a neve. È importante, quindi, lavare e rilavare il contenitore e le fruste che vogliamo usare. Se utilizziamo contenitori e fruste di plastica, però, potrebbe non bastare lavarle. La plastica potrebbe trattenere tracce di grasso invisibili a occhio nudo. È meglio preferire ciotole di metallo o di vetro e le classiche fruste di metallo. E se non abbiamo una frusta? Nessun problema, si possono montare gli albumi a neve anche con i metodi alternativi spiegati in questo altro articolo.

Ma i segreti per montare gli albumi a neve al primo tentativo non sono finiti qui. Se utilizziamo le fruste elettriche, è importante sapere come fare. Iniziamo attivando le fruste a velocità bassa per una trentina di secondi. Quindi aumentiamo la velocità progressivamente. Per capire se gli albumi sono montati a neve possiamo fare questa prova. Giriamo la ciotola a testa in giù. Se gli albumi rimangono attaccati alla ciotola, allora abbiamo fatto un bel lavoro!