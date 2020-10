Quasi tutti possediamo ormai un pc portatile. La sua comodità è indiscussa, salvo che per una cosa: i notebook si scaricano! Alcuni forse troppo presto …

La durata della batteria dei nostri pc portatili dipende sicuramente da svariati fattori, ma esistono delle linee guida che possono consentire a tutti di allungarla. Questo ovviamente fatta esclusione per quei casi in cui la batteria è danneggiata.

I segreti per far durare più a lungo la batteria del tuo notebook

Se desideri che la batteria del tuo pc portatile duri più a lungo allora la prima cosa che devi fare è regolare la luminosità dello schermo. Specialmente se usi il tuo notebook in casa o in ufficio, non è necessario che la luminosità dello schermo sia impostata al massimo. Regolare la luminosità dello schermo consente di risparmiare sul consumo energetico. A tal proposito ti consigliamo anche di attivare la funzione di risparmio energetico. Tutti i pc portatili, da quelli Windows a quelli MacOS dispongono della funzione di risparmio energetico, che ci consentirà di abbassare notevolmente i consumi e incrementare la durata della nostra batteria.

I suggerimenti non finiscono qui! Ricorda che puoi sempre disattivare le connessioni che non stai utilizzando, come quella Wi-Fi o quella Bluetooth. Un altro trucchetto per risparmiare energia consiste nel disattivare l’avvio automatico dei programmi.

Infine, ricorda che è sconsigliato utilizzare il tuo pc portatile se questo è collegato all’alimentazione. Meglio aspettare che sia del tutto carico prima di utilizzarlo.

Per ottimizzare la durata della tua batteria, puoi anche provare ad effettuare un calibro della stessa. Come? Dovrai lasciare che il tuo notebook si scarichi completamente per poi caricarlo fino al 100%. Ripetendo questo passaggio 3 o 4 volte dovresti notare un aumento della performance della batteria del tuo pc portatile.

