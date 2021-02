Ci sono persone attentissime allo stile che a volte, però, cadono su errori banalissimi che finiscono per rovinare anche il look più sofisticato.

Se si è una di quelle persone che amano apparire sempre impeccabili attenzione a queste imperdonabili sviste. Questo perché si può sembrare disordinati e trasandati anche indossando un look di alta moda molto costoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ecco quali sono, quindi, gli errori di stile da evitare per non apparire disordinati. I segreti per evitare gli errori di stile che rovinano qualsiasi look.

Taglia sbagliata

Uno dei primi errori che tutti, uomini e donne, dovrebbero evitare è legato alla taglia dei capi che si andranno ad indossare. Infatti, sarebbe opportuno non indossare capi della taglia sbagliata. IL rischio è quello di apparire molto diversi rispetto a quello che si è.

Infatti, nel caso di camice o pantaloni eccessivamente stretti, l’effetto sarà insaccato.

La stessa problematica, ma al contrario, si presenterà nel caso di utilizzo di abbigliamento troppo largo.

Importante non scambiare la moda dell’oversize, in voga in questo periodo, con l’errore di taglia. Nel caso dell’oversize, infatti, i capi dovranno essere sapientemente abbinati tra loro in un gioco di contrasti super cool.

Per quanto riguarda i jeans attenzione agli skinny. Con questa tipologia di jeans è facilissimo cadere nella trappola del troppo stretto.

Scegliere degli skinny eccessivamente stretti, infatti, potrebbe non lasciare nulla all’immaginazione. Nel caso di pantaloni troppo larghi, poi, il rischio è quello di apparire trasandati.

Abuso di loghi

Con il ritorno prepotente dei loghi sottrarsi a questa moda potrebbe sembrare particolarmente impossibile. Infatti, moltissime case di moda, hanno proposto loghi su abbigliamento, borse e addirittura scarpe.

Chi non ama il logato cercherà in tutti i modi di evitarlo ma chi, invece, lo apprezza dovrebbe imparare a non esagerare. Un look pieno di loghi, infatti, sarebbe solamente volgare e di cattivo gusto. Sarebbe perfetto abbinare una borsa con logo con un abbigliamento sportivo per un effetto più leggero.

Scarpe e borse rovinate o sporche

Non badare allo stato di scarpe e borse quando si esce di casa potrebbe rivelarsi un grande errore. Infatti, un paio di scarpe, sporco o rovinato, è un errore di stile che potrebbe rovinare qualsiasi tipo di look.

Lo stesso vale per le borse. Bisognerebbe imparare a liberarsi di oggetti rovinati e vetusti arrivati al capolinea. Inutile cercare di riparare qualcosa che non può più essere aggiustato.

Leggings

Si è ripetuto più volte che i leggings non sono pantaloni. Eppure, in molte continuano ad utilizzare questo capo di abbigliamento in sostituzione ai jeans o ai pantaloni.

Per quanto comodi e amati, infatti, si tratta di capi sportivi adatti per la palestra o, al massimo, per portare fuori il cane.

Al di fuori della palestra, poi, i leggings dovrebbero essere abbinati a felpe o maglioni lunghi perché i glutei dovrebbero sempre apparire coperti. Ecco i segreti per evitare gli errori di stile che rovinano qualsiasi look.