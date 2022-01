Il pan di Spagna è la base di moltissimi dolci. Infatti quasi tutti i dessert, che portiamo sulle nostre tavole, hanno come base il pan di Spagna. Elemento non troppo difficile da fare, ma nemmeno troppo facile. Dipende molto dall’esperienza che uno ha. E non bisogna trascurare i segreti per bagnare il pan di Spagna alla perfezione come i veri chef, perché la bagna del pan di Spagna è fondamentale per la sua riuscita.

La bagna giusta da fare

Possiamo pensare che ogni bagna sia giusta. Ma in realtà ci sono delle preferenze. Dipende moltissimo dal tipo di dolce che facciamo. Se al cioccolato, se alla crema, con frutta e via discorrendo. Ad esempio con la crema pasticcera, che possiamo fare anche al cioccolato, la bagna più corretta da usare sarebbe quella al rhum, al caffè o al maraschino. Mentre con la crema diplomatica possiamo usare una bagna al limoncello. Cerchiamo sempre di adoperare i giusti ingredienti. E ovviamente se a tavola ci sono dei bambini, possiamo anche realizzare una bagna analcolica.

I segreti per bagnare il pan di Spagna alla perfezione come i veri chef

Ci sono tre regole che ormai conosciamo bene, perché sono quelle basiche. Ovvero il nostro pan di Spagna ha già una sua dolcezza, quindi non bisogna aggiungere zucchero. Bagniamo il pan di Spagna solo quando questo e la bagna sono freddi. Non facciamo nulla finché sono ancora caldi. Quando è freddo, poi, possiamo bagnare il pan di Pasqua con parsimonia usando un pennello da cucina.

Né inzuppato né secco

Dato che bisogna andare ad occhio, come faccio ad ottenere un pan di Spagna bagnato correttamente? Ovvero né inzuppato né secco. Potremmo dire l’esperienza, e questo è vero. Con il tempo uno bagnerà il pan di Spagna ad occhi chiusi. Ma al momento la cosa migliore da fare è andare a tentativi. Iniziamo sempre dai bordi per evitare disastri. Ma vediamo bene il procedimento. Dobbiamo tagliare il nostro pan di Spagna freddo in dischi. E ora dobbiamo bagnare la parte interna, quella con la mollica, con dei movimenti concentrici. Dobbiamo ricoprire tutta la superficie, per farlo aiutiamoci con il pennello da cucina.

Ora facciamo il test

Dopo 5 minuti premiamo sulla superficie. Se è appena inumidita nel modo adeguato allora andrà bene, se è troppo secca possiamo bagnarla ancora. Se invece è cedevole abbiamo esagerato. Per questo conviene andare a piccoli tentativi.

