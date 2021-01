Sembra difficile da credere ma la pelle è l’organo più grande del nostro corpo. Proprio la grande esposizione agli agenti dannosi può talvolta rendere l’aspetto della pelle poco gradevole. Moltissime sono le cause dell’invecchiamento della pelle: una dieta sregolata, il tabagismo o un elevato livello di stress.

Avere una pelle sempre curata in ogni suo aspetto è il desiderio proibito di uomini e donne. Non bisogna disperarsi però, i segreti per avere una pelle liscia come un ventenne esistono per nostra fortuna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Riconoscere la nostra tipologia di pelle è fondamentale

Prima di agire occorre capire meglio a quale tipologia di epidermide apparteniamo. La pelle può presentarsi in diversi aspetti: secca, grassa o impura.

Per quanto riguarda le pelli grasse è necessario utilizzare prodotti delicati e non aggressivi. La presenza di abbondanti quantità di sebo possono rendere la pelle traslucida e molto unta.

La secchezza della pelle è invece legata ad un basso livello di idratazione. In questi casi, la perdita di elasticità è molto evidente e rende il tessuto estremamente fragile.

Le impurità della pelle sono molto comuni. Acne, foruncoli o punti neri sono le principali impurità che si possono manifestare. A seguito di infezioni batteriche o di reazioni allergiche, la cute può apparire peggiore di quanto sia in realtà. Utilizzando in maniera frequente degli scrub cutanei in associazione a detergenti emollienti, si può facilmente correre ai ripari.

I rimedi più utilizzati dalle persone comuni e dalla celebrità sono moltissimi, li accomuna il fatto che quasi tutti provengono da sostanze naturali al 100%.

Bere il tè verde

Il tè verde è un alleato molto prezioso per la nostra pelle, contiene infatti moltissimi agenti antiossidanti che aiutano a mantenere la nostra pelle sempre in ordine. Andando a combattere l’insorgere dei radicali liberi, questa bevanda è in grado di ridurre lo stress ossidativo delle cellule della pelle. Questa azione fa sì che le cellule non si deteriorino, prima del tempo, e possano mantenere inalterata la propria vitalità.

Assumere cibi dall’alto contenuto di omega3 e omega6

Introdurre nella propria dieta alimenti ricchi di grassi polinsaturi, permette alla nostra pelle di conservare la sua naturale tonicità. Entrambi questi grassi si possono definire essenziali, i primi sono di origine animale mentre i secondi sono di origine vegetale. Si possono trovare in grandi quantità in pesce azzurro, mais, soia e legumi.

Dormire almeno 6 ore a notte

In media ogni persona adulta dovrebbe riposare circa 6 ore a notte, eccedere in eccesso o in difetto potrebbe alterare il naturale equilibrio corporeo.

Quando il nostro organismo riposa, le cellule epiteliali continuano a lavorare incessantemente. Proprio la notte si rilevano i massimi picchi di produzione delle proteine In grado di preservare la nostra bellezza.

Il collagene, tra tutte le proteine conosciute è la più importante in questo senso. Un prezioso alleato usato come eccipiente in moltissime preparazioni cosmetiche, per la sua azione rinvigorente.

Ecco quali sono i segreti per avere una pelle liscia come un ventenne.

Approfondimento:

Un oggetto specifico da usare per una pelle sempre pulita e liscia