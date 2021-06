Alla buona frittura non si rinuncia quasi mai, che sia dolce o che sia salata, fatta nel modo giusto è davvero irresistibile.

Senza dubbio non è uno degli alimenti più sani e salutari e dunque deve essere consumato con parsimonia, ma ogni tanto uno strappo alla regola si può concedere.

Una frittura pesante, troppo cotta che abbia il sapore di bruciato non è affatto gradevole.

Riuscire ad ottenere una frittura croccante e asciutta non è proprio semplice ma evitando alcuni errori tutti possono riuscirci.

I segreti per avere una frittura leggera, croccante, asciutta e che non abbia il sapore di bruciato

Assolutamente fondamentale è la scelta dell’olio che deve essere adatto e deve avere il punto di fumo alto.

Il punto di fumo è la massima temperatura oltre la quale l’olio inizia a bruciare producendo sostanze tossiche. Quando l’olio brucia emana fumo nero e un odore intenso e poco gradevole.

Il migliore olio per friggere, grazie al suo elevato punto di fumo e dunque molto resistente alle alte temperature, è l’olio di arachide.

Una buona norma da osservare è quella di non infarinare troppo gli alimenti da friggere.

E’ consigliabile asciugarli per bene, e prima di immergerli nell’olio bollente, versarli poco alla volta nello scolapasta scuotendoli delicatamente per far cadere la farina in eccesso.

La farina di troppo andrebbe solo a depositarsi sul fondo della padella bruciando e andrebbe ad alterare il sapore degli alimenti fritti.

Anche se la farina più utilizzata è la farina 00, ottima per avere fritture croccanti ed asciutte è la farina di semola rimacinata.

Inoltre non è da sottovalutare la scelta della padella, fondamentale oltre agli ingredienti utilizzati per poter gustare una buona frittura.

Sicuramente la padella lionese o comunemente detta padella in ferro è uno dei migliori strumenti utilizzati per ottenere, oltre a ottime rosolature e brasature, anche fragranti e dorate fritture.

Infatti Il ferro consente di mantenere costanti le temperature raggiunte evitando sbalzi termici, e che i cibi possano diventare troppo secchi o bruciati.

Assolutamente da non dimenticare, una volta terminata la frittura, di riporre gli alimenti appena cotti su fogli di carta assorbente per far assorbire l’olio, evitando di coprirli.

Ecco dunque i segreti per avere una frittura leggera, croccante, asciutta e che non abbia il sapore di bruciato.

