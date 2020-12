I segreti per avere sempre una lavatrice pulita e profumata

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La lavatrice, con gli anni, si è guadagnata il posto d’onore tra gli elettrodomestici più amati da tutti. Di fondamentale importanza per permettere di avere panni sempre puliti e profumati senza un eccessivo dispendio di tempo.

Ma possedere una lavatrice non basta. È importante, infatti, riuscire a mantenerla sempre in perfette condizioni.

A volte accade, infatti, che il bucato esca macchiato o con cattivi odori dal lavaggio. Questo problema può essere ovviato sottoponendo la lavatrice ad alcuni accorgimenti.

È, infatti, molto importante sottoporre la lavatrice a manutenzione periodica per mantenerla sempre perfettamente funzionate.

Ma quali sono i segreti per avere una lavatrice sempre pulita e profumata?

Utilizzare i prodotti specifici che si trovano in commercio può rappresentare la soluzione più veloce ma, sicuramente, non la meno costosa.

Prima di ricorrere ai prodotti chimici sarebbe bene, per ambiente e portafoglio, provare dei metodi naturali.

Lavaggio a vuoto

Per mantenere le tubature pulite ed eliminare il calcare in eccesso si consiglia di fare dei lavaggi a vuoto della lavatrice. Il lavaggio a vuoto andrà programmato ogni due mesi se si utilizza molto la lavatrice, altrimenti anche ogni tre mesi.

Come si effettuano questi lavaggi? Gli esperti consigliano diverse modalità da utilizzare nel cestello della lavatrice:

a) con aceto e acqua tiepida;

b) 250 grammi di acido citrico diluito in un litro di acqua tiepida;

c) sale grosso importantissimo per ridurre la durezza dell’acqua.

Il filtro

Bisognerà, poi, prestare particolare attenzione al filtro.

Il filtro, di solito, si trova nella parte bassa delle lavatrici. E pulirlo è fondamentale per liberare l’elettrodomestico dalle impurità.

Si consiglia di compiere questa operazione ogni tre o quattro mesi per eliminare calcare e sporco accumulato.

Nel caso in cui si usi la lavatrice per lavare anche tappeti o cose particolarmente sporche sarà necessario effettuare la pulizia più spesso.

Il detersivo

Un’altra cosa fondamentale è ricordarsi di pulire le vaschette del detersivo e dell’ammorbidente che tendono ad incrostarsi. La pulizia è fondamentale. E ciò anche per eliminare i cattivi odori che potrebbero rovinare il bucato.

Sarà necessario mettere le vaschette in una bacinella con aceto bianco diluito in due litri di acqua calda per circa mezz’ora.

Lavatrice con carico dall’alto

La lavatrice con carica dall’alto andrà pulita facendo partire un ciclo a vuoto ad alte temperature.

Non appena il cestello si sarà riempito andrà aggiunta la candeggina e poi la lavatrice andrà riavviata per unire candeggina e acqua.

Dopo averla spenta sarà necessario lasciare il composto ad agire per circa un’ora prima di fare ripartire il lavaggio. Per eliminare l’odore della candeggina si consiglia di far ripartire un ciclo di lavaggio con acqua calda unita all’aceto.

L’aceto avrà il potere di eliminare gli odori ed ecco, dunque, quali sono i segreti per avere sempre una lavatrice pulita e profumata.