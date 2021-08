Gli occhi sono lo specchio dell’anima e riflettono il nostro stato di salute generale. Per questo dobbiamo prendercene cura fin da giovani, prestando molta attenzione alla zona perioculare, senza attendere la comparsa delle prime rughe, meglio note come zampe di gallina. Ma prendersi cura del contorno occhi, non impedisce la comparsa delle borse sotto gli occhi e le occhiaie. Il periodo delle vacanze comporta una maggiore esposizione al sole, al vento, alla salsedine contribuendo alla formazione delle rughe e ad un aspetto stanco dei nostri occhi. Possiamo affrontare questo problema utilizzando dei semplici rimedi che aiutano a mantenere belli ed affascinanti i nostri occhi.

Quali sono i segreti per avere occhi sempre splendenti al rientro dalle vacanze?

Un rimedio semplice e antico consiste nel mescolare qualche goccia di olio di mandorle con piccole quantità di lanolina. Otterremo una crema per il contorno occhi da applicare sia mattina sia sera. Questa crema non deve essere massaggiata, strofinata o stesa. Dobbiamo mettere sul dito indice un quantitativo di crema della grandezza di una perla e, picchiettare delicatamente dalla zona più vicina al naso verso l’esterno dell’occhio. In alternativa, possiamo posizionare sugli occhi per circa 20 minuti delle garze imbevute con olio di mandorla o di oliva.

Possiamo completare il nostro intervento per avere occhi sempre splendenti, applicando una goccia di olio di oliva sulle ciglia con il polpastrello e procedere dalla base delle ciglia verso l’estremità. Inoltre, per valorizzare le sopracciglia, si possono spazzolare con un vecchio spazzolino dalle setole morbide, partendo dall’angolo interno dell’occhio verso l’esterno.

Cosa fare in caso di borse sotto agli occhi e di occhiaie?

Per attenuare le borse e le occhiaie, dobbiamo alternare garze fredde e calde sulla palpebra per circa 15 minuti ciascuna. È consigliabile terminare con la garza fredda. Inoltre, una fettina di cetriolo sulle palpebre chiuse riduce le occhiaie, mentre alcune fettine spesse di avocado riescono ad attenuare i gonfiori.

Con questi semplici ed economici suggerimenti, avremo la possibilità di prenderci cura di una parte così importante del corpo, senza ricorrere a prodotti cosmetici sofisticati. Grazie a questi segreti per avere occhi sempre splendenti al rientro dalle vacanze, potremmo, prepararci ad affrontare il nuovo anno di impegni lavorativi, scolastici, familiari senza sentirci trascurati.

Non dimentichiamoci di applicare il latte detergente e le maschere per il viso così da prenderci cura di ciascuna parte del nostro volto.