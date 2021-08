La piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi è un valido aiuto, come abbiamo visto, sia per la salute che per cucinare. Così come questa pianta biennale che rimane, purtroppo, ancora abbastanza trascurata rispetto ad altre “colleghe” più famose. In questo articolo vedremo, infatti, i segreti mai svelati di questa bellissima pianta ornamentale, salutare e gustosissima da utilizzare in cucina.

La sua fioritura sta volgendo al termine, ma proprio adesso è il momento di appropriarsi delle sue foglie e dei suoi fiori per aromatizzare e insaporire naturalmente moltissimi dei nostri piatti. Segniamoci, però, in un promemoria che la prossima primavera questa pianta sarà uno dei punti forti della nostra coltivazione casalinga.

La conoscono bene le nostre nonne ormai da secoli

Il nome di questa pianta è finocchio selvatico e sta ad indicare proprio la sua rusticità e la robustezza con la quale s’insinua nel verde. È una pianta solamente biennale con un profumo molto più intenso e gradevole del normale finocchio. Proprio per questo motivo, i suoi ombrellini gialli che si aprono per tutta l’estate attirano sia le api che le farfalle. Piantarla quindi nel nostro giardino equivale anche a dare una piccola ma importante mano all’ecosistema. Detto ciò, vale la pena ricordare che il finocchio selvatico, in tempi di guerra e carestia, era un jolly fondamentale che le nostre nonne utilizzavano in cucina.

I segreti mai svelati di questa bellissima pianta ornamentale, salutare e gustosissima da utilizzare in cucina

Oltre al finocchio selvatico per rendere sublime il primo di pasta più povero ma saporito della nostra cucina, bastano un piccolo accorgimento e un’azione semplicissima.

Questa pianta è da sempre riconosciuta come una delle più potenti a livello diuretico e disintossicante. Il finocchietto selvatico unito, ad esempio, al tarassaco e al carciofo forma degli sciroppi e degli integratori disponibili in farmacia e in erboristeria per depurare l’organismo. Non solo perché agisce in maniera concreta sull’eliminazione dei gas e sulla prevenzione del meteorismo, così come consigliato proprio dagli specialisti. Nella tradizione popolare il finocchietto selvatico aiutava addirittura le mamme in gravidanza favorendo la montata lattea e prevenendo poi le classiche e fastidiose coliche dei neonati.

Come abbinare il finocchio selvatico in cucina

Tornando, però, al nostro uso in cucina, attenzione che in molte zone d’Italia utilizzano questa pianta proprio tra poche settimane. È, infatti, perfetta per aromatizzare le castagne bollite. Ma gli esperti di funghi la conoscono bene perché dona un gusto veramente particolare e piacevole alla loro cottura. Non male nemmeno l’idea di insaporire piatti di pesce e di carne, ma anche gli ultimi piatti freddi stagionali a base di formaggi e salumi.

