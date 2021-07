Una delle attività più belle da fare in estate è accendere il nostro amato barbecue. Solo chi ama alla follia il sapore affumicato e saporito della carne cotta al barbecue potrà capire questa sensazione. Organizzare una grigliata di carne è un’ottima scusa per riunire amici e parenti, a cui si aggiunge il piacere di gustare della carne davvero deliziosa.

Il problema è che ci vuole poco a rendere immangiabile anche la carne di prima scelta. L’addetto al barbecue deve conoscere le giuste tecniche per cuocere la carne, altrimenti avremo buttato tempo e soldi. C’è una linea sottile che divide il giratore di bistecche seriale dal vero esperto di barbecue.

Scopriamo insieme i segreti per preparare un barbecue che difficilmente i nostri ospiti dimenticheranno.

I segreti inconfessabili per cuocere la carne al barbecue come un vero professionista

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già svelato qual è l’errore colossale da evitare ma che tantissime persone commettono quando cuociono al barbecue.

Torniamo ai segreti. Chi pensa che gli esperti di barbecue si affidino solo alla propria esperienza per cucinare si sbaglia di grosso.

Uno degli strumenti fondamentali che bisogna tenere a portata di mano sempre è il termometro a sonda. È l’ideale per verificare l’effettivo stato di cottura della carne. Utilizzandolo non rischieremo di doverci rialzare per rimettere la carne sulla griglia perché ancora troppo cruda.

Il termometro a sonda è utile anche per le cotture in pentola chiusa, per evitare di continuare ad aprire e chiudere il coperchio.

Attenzione alla zona di sicurezza

In pochi lo sanno, ma una parte della griglia deve rimanere libera per fare da “zona di emergenza”. Questo spazio è fondamentale in caso di problemi improvvisi, come fiammate o fumi strani, per spostare e salvare la carne. Quasi nessuno ci pensa, eppure anche questa tecnica è tra i segreti inconfessabili per cuocere la carne al barbecue come un vero professionista.

Facciamolo per la nostra salute

Un’altra regola fondamentale per ottenere della carne buona e soprattutto sana è pulire la griglia. Questa operazione deve essere eseguita alla fine della cottura e prima della stessa. In questo modo elimineremo tutti i residui di bruciato provenienti dalle cotture precedenti e la nostra carne non diventerà nera come il carbone.

