Se pensiamo alla muffa dentro casa ci vengono subito in mente il bagno e i muri. Solitamente è qui che si annida questo nemico fastidioso. Non penseremo mai ai vestiti. Ma in realtà la muffa può insinuarsi anche sui nostri capi. Può, infatti, crescere nascosta negli armadi. E da qui stabilirsi sui tessuti. Con l’utilizzo poi degli abiti e tramite il sudore, la muffa può continuare a crescere. Si formano così queste macchie che molto difficilmente se ne vanno in lavatrice. Esistono però dei trucchi con prodotti che abbiamo in casa per risolvere il problema. Scopriamo allora i segreti efficacissimi per eliminare per sempre le macchie di muffa dai vestiti.

Attenzione al tipo di tessuto

Prima di svelare i nostri trucchi dobbiamo fare una premessa. Sappiamo che ogni tipologia di tessuto ha caratteristiche diverse. Per questo motivo, ognuno di essi ha bisogno di un detersivo e lavaggio specifico. Così come avviene per i prodotti industriali, anche per quelli naturali bisogna diversificare in base al tessuto. Che sia lana, lino, jeans o cotone dobbiamo muoverci differentemente. Anche i capi bianchi o colorati hanno diverse esigenze. Oggi ci concentreremo sul classico cotone, che è il più utilizzato.

I segreti efficacissimi per eliminare per sempre le macchie di muffa dai vestiti

Vediamo cosa fare prima con i capi bianchi. Prendiamo una bacinella d’acqua che deve essere molto calda. Aggiungiamo 6 gocce di perborato per ogni litro d’acqua. Questa sostanza è l’ideale per eliminare la muffa. Mettiamo in ammollo per una decina di minuti i vestiti, strofinando leggermente il tessuto dove macchiato. Poi risciacquiamo con acqua e limone. Per quanto riguarda i capi colorati, invece, useremo il latte. Dopo averlo ben riscaldato versiamolo direttamente sulle macchie. Lasciamolo agire per un’ora e mezza circa e poi risciacquiamo. Questo processo eliminerà le macchie di muffa. Ma il consiglio è di mettere in lavatrice i capi dopo aver effettuato questi passaggi. Così da ottenere il massimo risultato.