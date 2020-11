Oggi vogliamo svelare i segreti di una salutare delizia, la marmellata di cachi senza zucchero.

Siamo nel pieno della stagione dei cachi e utilizzarli per preparare una marmellata ci permette di godere del loro sapore e delle loro proprietà per tutto l’anno. La ricetta che vogliamo andare a proporre non prevede l’aggiunta di zucchero. È, quindi, oltre che deliziosa anche salutare.

Vediamo quindi quali sono i segreti di una salutare delizia la marmellata di cachi senza zucchero.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti:

a) 1 kg di di cachi;

b) una mela;

c) un bicchiere d’acqua;

d) il succo di un limone;

e) tre cucchiaini di cannella in polvere.

Il procedimento

Si comincia sbucciando il cachi e la mela e tagliandoli a tocchetti. Per i cachi consigliamo di utilizzare frutti maturi ma non eccessivamente molli.

Quindi, in una ciotola capiente, adagiare la frutta tagliata e bagnare con il succo di un limone. Girare bene. Questa operazione impedisce alla frutta di ossidarsi e di assumere, quindi, un colorito scuro. Lasciare macerare il composto per un quarto d’ora.

Versare, quindi, il tutto in una pentola e aggiungere l’acqua e la cannella. Lasciare cuocere a fuoco lento per quaranta minuti, girando di tanto in tanto.

Se si preferisce una marmellata senza pezzi di frutta suggeriamo di utilizzare un frullatore ad immersione e, terminata la cottura, frullare il composto. In questo caso, si può, poi, rimettere il tutto sul fuoco per un altro paio di minuti girando continuamente.

Sterilizzare, quindi, dei vasetti di vetro e versare la marmellata. Utilizzare, poi, la tecnica della pastorizzazione che garantisce alla marmellata di mantenersi sana e gustosa nel tempo.

Gli utilizzi della marmellata di cachi

La marmellata di cachi ottenuta potrà essere spalmata sul pane per una colazione saporita e salutare. Un eccellente risultato si ottiene anche quando viene utilizzata per farcire le crostate. Per i palati più raffinati la marmellata di cachi risulta perfetta in abbinamento con i formaggi stagionati.

Ecco, svelati, quindi i segreti di una salutare delizia, ovvero la marmellata di cachi senza zucchero.

Buon appetito!