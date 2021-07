Non c’è Spagna senza paella. Ma si può cucinare un’ottima gustosa paella anche non trovandosi a Barcellona. Questo piatto tradizionale tipico è portavoce della cucina spagnola nel mondo. Nasce come piatto contadino nelle campagne di Valencia e veniva cucinata fuori, al calore di un fuoco di legna d’arancio. Oggi, invece, viene cotta nel paellero composto da tre anelli a gas regolabili in modo da ottenere una cottura uniforme. La fama della paella sta nella sua bontà e nel mix di ingredienti tra mare e terra.

La ricetta è semplice e veloce, basta seguire qualche consiglio e scoprire i segreti dell’irresistibile paella di pesce spagnola estiva veloce e genuina. Un piatto unico da preparare al posto del risotto o dell’insalata di riso. Farà restare a bocca aperta tutti gli amici. Per un effetto ancora più spettacolare procuriamoci una padella molto grande.

Per la preparazione bisogna avere anche gli ingredienti giusti. Sono necessari:

2 spicchi d’aglio;

petto di pollo;

riso tondo (a persona);

1 peperone;

1 latta di piselli;

3 pomodori;

pesce misto (cozze, vongole, totani, gamberi, spada);

zafferano;

1 peperoncino (opzionale);

alloro;

prezzemolo.

Ovviamente si può optare per una paella mista come quella descritta sopra, oppure per una solo a base di pesce e verdure di stagione. Si può fare anche una versione vegetariana a base di fagioli borlotti o altri legumi.

I segreti dell’irresistibile paella di pesce spagnola estiva veloce e genuina

Si inizia sbollentando i pomodori, tagliando il pollo a cubetti e spurgando cozze e vongole se non l’abbiamo già fatto. Poi si passa al soffritto di aglio in camicia con un bel cucchiaio d’olio abbondante. Dopo aggiungere la carne e farla rosolare.

Il riso arriva dopo, buttato a pioggia e fatto rosolare senza toccarlo. Usiamo del brodo di pesce o di verdura con delle spezie per bagnare il riso. Per una versione piccante si può usare il peperoncino nel soffritto oppure della paprika piccante. Portare tutto a bollore, aggiungere le verdure, il totano e lo spada e cuocere per 20 minuti. Aggiungiamo cozze e vongole solo a fine cottura. Lo zafferano andrà sciolto in acqua tiepida e unito alla pentola solo negli ultimi minuti. Una volta terminata la cottura, cospargere la paella con del prezzemolo tritato.