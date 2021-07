Lo showbiz (show business cioè il mondo degli affari che alimenta il mondo dello spettacolo) le definisce “perennial” (“perenni”). Si tratta di persone curiose e sempre giovani nello spirito e nel modo di approcciarsi alla vita.

Normalmente il mondo dello spettacolo associa questa denominazione alle donne over. Dai cinquanta in su. E la caratteristica dominante in mostra sulle passerelle che contano è quella di una bellezza che strizza l’occhio al naturale passare degli anni. Alle rughe e addirittura ai capelli bianchi.

A tutta natura

Anche chi nel passato ha usato il bisturi, mostra invece una sorta di conversione ad una bellezza che si nutre di prodotti alla portata di tutti.

Quasi sempre basati su ingredienti e metodi naturali associati ad uno stile di vita sano, amante della vita spesa in campagna con preferenza a tavola per cibi sani e genuini rigorosamente a chilometri zero.

I segni

Sul red carpet (tappeto rosso) di Cannes la tendenza è stata dirompente. Tanto per citare un esempio, Andie MacDowell, attrice e modella statunitense, si è presentata con la chioma bianco grigia. Ovviamente ben curata perché questa naturalezza, diciamo così, è voluta e mai sciatta.

I segreti delle ultraquarantenni di successo per una bellezza senza bisturi che possiamo imitare

Sharon Stone, interprete di una bellezza senza tempo, rivela che il suo segreto (almeno uno) è quello di eseguire mattino e sera una perfetta idratazione della pelle.

Nicole Kidman, invece, confida di utilizzare un filtro solare totale ogni 90 minuti e Jennifer Lopez, 51 anni, dichiara di utilizzare un olio a base di retinolo, camomilla e acquamarina. Questi trucchetti li estrapoliamo da notissime riviste di moda e jet set.

Consapevolezza

In realtà i sintomi di una vita adulta consapevole e accettata ci erano già giunti da più parti.

Di recente Julia Roberts ha invaso la rete con un post sulla sua maturità, ovviamente ben accolta.

Per non parlare dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni che si è fatta immortalare con la pinza tra i capelli. Quella di plastica che normalmente indossiamo in casa per le pulizie domestiche. E certamente per la Ferragni non è stata una dimenticanza.

Insomma, buone nuove dal mondo dello spettacolo. Il messaggio è che gli anni vanno accettati.

Certamente la cura del corpo è importante ma crolla il mito del viso di porcellana, riprodotto in serie dal bisturi. La rughetta o il filo di capelli bianchi, a quanto pare, ci sta.

Conferisce fascino e avvicina le bellezze eteree dello spettacolo alla donna comune perché i segreti delle ultraquarantenni di successo per una bellezza senza bisturi che possiamo imitare, possono essere applicati da tutte e sono alla nostra portata per incarnare la tendenza del momento.