Squisita, friabile, gustosa! La pasta frolla è una delle basi della pasticceria, usata soprattutto per biscotti e crostate. Di varianti ne esistono davvero molte, come quella montata o quella senza uova, ma la ricetta classica rimane insuperabile.

Ma cosa bisogna fare perché questa pasta si sciolga in bocca? Come si può evitare che diventi troppo dura o rimanga troppo morbida? Come darle la giusta friabilità? Ecco dunque tutti i segreti della perfetta pasta frolla.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti sono piuttosto semplici:

160gr di farina 00;

40gr di maizena;

100gr di burro;

100 gr di zucchero;

2 tuorli d’uovo;

1 scorza di limone;

1 pizzico di sale.

Il procedimento è semplice ma va seguito attentamente. In una ciotola lavorare con le mani o con un tarocco il burro con lo zucchero. Aggiungere quindi un pizzico di sale, la scorza di limone e i tuorli delle uova, facendo attenzione ad amalgamare tutto molto bene. A questo punto unire setacciandole farina e maizena insieme, e con una spatola incorporarle rapidamente al composto. Lavorare su un piano freddo di marmo o su una spianatoia infarinata. Ripiegare quindi il composto su sé stesso almeno un paio di volte e formare un panetto. Avvolgere il panetto nella pellicola trasparente e riporla in frigo per almeno mezz’ora, ancora meglio se per tutta la notte

I segreti della perfetta pasta frolla

I segreti della perfetta pasta frolla sono già inseriti nel procedimento. La lavorazione a mano e il riposo in frigo doneranno all’impasto la giusta friabilità.

Ci sono anche degli accorgimenti da seguire per quanto riguarda la cottura. Nel caso di torte e crostate si deve effettuare una precottura. Dopo aver steso la pasta in uno stampo foderato, bucherellare la superficie del fondo con una forchetta. Coprire ulteriormente con la carta forno e riempire il vuoto di pesini (i ceci sono perfetti). Inserire quindi in un forno ventilato a 180 °C per circa 15-20 minuti. Togliere quindi dal forno e rimuovere i pesi, farcire, e terminare la cottura per altri 10-15 minuti.

Per la cottura normale, per esempio per i biscotti, si procede stendendo la pasta e creando le forme, Inserire in un forno ventilato a 180 °C per 25-30 minuti. A cottura ultimata farcire quindi con gli ingredienti che non necessitano di cottura.