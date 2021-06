L’immagine che rappresenta di più l’estate in tavola è un piatto a base di pesce, magari gustato direttamente al mare, con lo sfondo del tramonto. Le ricette che hanno come protagonista il pesce sono infinite, l’unica costante è che sia sempre fresco e di stagione. Per garantire il ripopolamento del mare, in diversi luoghi esiste il fermo, un periodo di blocco forzato, dove è vietato pescare. Quindi, quando acquistiamo il pesce, per preparare deliziosi piatti, diamo sempre un’occhiata al tipo e alla zona di pesca. D’estate sarebbe opportuno comprare orate, alici, ricciole, sarde, pesce spada, scampi e i pesci disponibili tutto l’anno come sgombro, triglia, sarago. Per cucinarli e realizzare piatti di pasta simili a quelli che troviamo al ristorante, cremosi e saporiti, esistono diverse soluzioni.

Vediamo i segreti degli chef per ottenere la pasta con il pesce mai asciutta, da leccarsi i baffi.

Ingredienti giusti

Quando nella pasta non si utilizza il sugo spesso il risultato non è soddisfacente, perché viene asciutta o poco saporita. Innanzitutto bisogna partire dagli ingredienti, sempre freschi e di stagione. Il trito di erbe e aglio può sicuramente far risaltare tutti i sapori, quando si aggiungerà la pasta e il pesce, li avvolgerà completamente, in una perfetta armonia. Se aggiungiamo i pomodorini, scegliere sempre quelli più saporiti e appena colti.

Sfumare il pesce scelto, insieme al trito, con del vino bianco che sia di qualità, perché una volta evaporato, se non è buono, rimarrà un sapore cattivo.

Fondamentale è la mantecatura della pasta, scolata qualche minuto prima direttamente in padella con il resto del condimento e con la sua acqua di cottura. L’amido contenuto aiuterà a rendere il condimento cremoso e omogeneo.

Un valore aggiunto e un risultato di successo si avrà se si aggiunge alla pasta un fumetto di crostacei o un brodo di pesce, realizzato precedentemente con gli scarti. Il sapore del mare si sentirà all’ennesima potenza, senza rischiare piatti incollati e insapori.

Ecco i segreti degli chef per ottenere la pasta con il pesce mai asciutta.