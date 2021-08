Le vacanze, tanto attese e desiderate, sono un vero e proprio toccasana, con i loro innegabili effetti positivi non solo sulla mente ma anche sul corpo.

Esporsi al sole, nel modo corretto, dona benefici all’umore e stimola la produzione di vitamina D, essenziale per aiutare le ossa ad assorbire il calcio.

L’abbronzatura fa sentire più belli ed in forma, quindi al rientro dalle vacanze il primo desiderio è quello di non perdere l’ abbronzatura che ha reso il colorito sano e luminoso.

Dispiacerebbe non poco perdere in breve tempo il bel colorito conquistato dopo diverse ore di esposizione solare.

Ecco allora i segreti da seguire per prolungare il più possibile i gradevoli effetti dell’abbronzatura al rientro dalle vacanze mantenendo il bel colorito dorato

Assolutamente necessario e fondamentale è continuare ad idratare la pelle, come dopo ogni esposizione solare, osservando alcuni semplici accorgimenti.

L’acqua come risaputo è l’alleato per eccellenza della pelle.

Bere molti liquidi e mangiare tanta frutta e verdura aiuta l’organismo, in modo particolare la pelle, a mantenersi idratato a lungo.

Ottimi risultati si ottengono anche con l’olio di carota, perfetto per idratare, mantenere la pelle elastica e morbida prolungando gli effetti dell’abbronzatura.

Le carote essendo ricche di betacarotene e vitamine, non solo stimolano la produzione di melanina ma contribuiscono anche a mantenere la pelle tonica, elastica e setosa.

Inoltre favoriscono un’abbronzatura omogenea, intensa e duratura.

Ovviamente inserire all’interno della propria dieta un consumo giornaliero di carote potenzia e mantiene la tintarella.

Così come per i peperoni, albicocche e zucche.

Questi sono alcuni segreti da seguire per prolungare il più possibile i gradevoli effetti dell’abbronzatura al rientro dalle vacanze. Ma c’è altro. Infatti è consigliabile fare docce con acqua non calda ed utilizzare bagnoschiuma possibilmente biologico e non aggressivo che non secchi la pelle.

Si possono diluire nel bagnoschiuma creme idratanti a basi olio di oliva e di mandorla, oppure da applicare subito dopo la doccia per un effetto vellutato e setoso.

Inoltre è bene evitare l’esposizione diretta e prolungata al getto del condizionatore. Il deumidificatore contribuisce in maniera significativa nella desquamazione cutanea.