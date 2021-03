L’asciugatrice è una gran bella invenzione. Soprattutto in inverno, è il miglior alleato per avere subito a disposizione panni morbidi e asciutti. Senza dimenticare il lusso di poter fare il bucato sempre, anche nelle giornate più grigie e piovose, quando stendere diventerebbe un grande problema.

Capita spesso, però, che il bucato, asciutto e pulito, non esca anche bello profumato. Vediamo insieme i segreti che molti non conoscono per avere un bucato subito asciutto e profumato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Troppo detersivo

In genere, il bucato non profumato appena uscito dall’asciugatrice è la conseguenza dell’accumulo di detersivo nello stesso elettrodomestico. Quando si fa il bucato, bisogna limitarsi ad utilizzare solo ed esclusivamente la quantità di detersivo realmente necessaria. Una volta inseriti i panni nell’asciugatrice, infatti, i residui del detersivo in eccesso, vanno ad accumularsi nel cestello causando i cattivi odori.

Manutenzione periodica dell’elettrodomestico

Come qualsiasi altro elettrodomestico, anche l’asciugatrice deve essere pulita e igienizzata con una certa regolarità. Nello specifico, vanno puliti bene il cestello, le guarnizioni, lo scambiatore di calore e il filtro.

Non si tratta di un’operazione né difficile né troppo impegnativa. Il filtro lo si passa semplicemente sotto l’acqua corrente, mentre per cestello e guarnizioni vanno passati con una spugna morbida imbevuta di acqua e aceto. Lo scambiatore di calore, invece, per fortuna fa da sé. I modelli più nuovi di asciugatrice sono infatti dotati della funzione “Self Cleaning”.

I segreti che molti non conoscono per avere un bucato subito asciutto e profumato

Vediamo ora qualche idea per profumare il bucato con le nostre essenze preferite.

Oli essenziali

Gli oli essenziali sono la soluzione più pratica e che regala i risultati più duraturi e più efficaci. Basta versare un paio di gocce dell’olio preferito su uno straccetto, un vecchio calzino, una pallina di lana… e inserirlo nel cestello insieme al resto del bucato. Se come essenza si sceglie il tea tree oil, oltre al profumo, si otterrà anche un effetto igienizzante.

Profumatori da bucato

In commercio esistono anche i profumatori da bucato, in polvere o in palline. Per non utilizzare prodotti chimici e soprattutto spendere più del dovuto inutilmente, è possibile realizzare in casa degli ottimi profumatori. Basta miscelare 100 grammi di bicarbonato con 5 gocce di olio essenziale a scelta. Chiudere il composto in un vasetto di vetro ben chiuso e attendere qualche giorno. Versare una manciata di polvere in un vecchio calzino o in un sacchettino di cotone, chiudere bene con un nodo stretto e buttare nel cestello dell’asciugatrice col resto del bucato. A fine trattamento, ecco un bel bucato asciutto e che sa di buono!

Particolarmente consigliati l’olio essenziale al muschio e alla lavanda. Sono le essenze migliori per dare quel senso di fresco pulito.