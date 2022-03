Secondo l’oroscopo, il nostro segno può dire molto di noi. Ci può indicare se siamo persone ottimiste, pessimiste, irascibili, calme, affidabili, invidiose e tanto altro.

Tra le tante caratteristiche che l’oroscopo prevede, c’è anche la tendenza al nervosismo a al farsi prendere dall’ansia. Oggi conosciamo proprio i segni zodiacali che tendono a essere sempre nervosi e che non riescono proprio a stare tranquilli. Scopriamo quindi quali sono.

Facciamo, però, una premessa: è vero che questi segni hanno la forte tendenza, rispetto agli altri, a essere molto ansiosi. Se si mettono a lavorare seriamente su questo loro problema, tuttavia, potranno anche loro trovare una maggiore calma.

Ecco quali sono i segni ansiosi

Iniziamo con il Gemelli, che forse è il segno più nervoso di tutti. Si tratta di un segno spesso indeciso, che ogni volta che deve scegliere qualcosa si fa prendere dal panico. Tende sempre a soppesare pro e contro e questo lo agita tantissimo. Questo vale, purtroppo, anche per scelte davvero semplicissime. Per queste ragioni, il Gemelli è un segno che si agita davvero troppo spesso.

Il secondo segno ansioso e agitato è la Vergine. Questo è un segno molto empatico, ama prendersi cura degli altri, ma ciò lo porta a preoccuparsi troppo. Deve pensare che non può essere presente e dare una mano a tutti in ogni situazione, quindi deve mettere in conto che ogni tanto, le persone a lei vicine sbaglieranno, si feriranno, e lei non potrà essere lì a sostenerle. A volte è bene capire che non bisogna preoccuparsi di continuo degli altri, ma anzi è importante tenere sotto controllo l’empatia.

I segni zodiacali che tendono a essere più nervosi e a non mantenere il controllo agitandosi per qualcuna cosa

Concludiamo con il Pesci, un segno che si preoccupa di qualunque piccolo ostacolo che arriva nella sua vita. Ciò lo porta a essere costantemente ansioso e a cercare supporto nelle persone a lui vicine.

Si tratta di un buon modo di procedere, perchè gli permette di ottenere aiuto per le sue agitazioni. A volte, tuttavia, esagera. Dovrebbe essere più indipendente e meno preoccupato.

Se facesse un respiro profondo più spesso e si chiedesse se davvero vale la pena preoccuparsi per tutto, probabilmente si renderebbe conto di stare esagerando.

