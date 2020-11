Ecco dei trucchi da mettere subito in campo per capire se si sta insieme ad una persona narcisista. Si consiglia di usarli anche quando si è all’inizio della frequentazione per evitare brutte sorprese dopo. Almeno uno lo sa già ed è preparato a tutto, o meglio, al compagno/a narcisista.

Alla fine dei conti siamo tutti un po’ narcisisti, e quello sano fa anche bene. Bisogna però fare attenzione quando è troppo. Perché non tutti sono in grado di gestire una persona narcisista. Dunque quali sono i segni evidenti che si sta insieme ad un narcisista?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Che cos’è?

Quando si pensa ad una persona narcisista, si pensa a quella che parla solo di sé. Quindi la parte auto-esaltatrice. Ovviamente è anche più di questo. Il manuale del disturbo narcisistico di personalità spiega molto bene tutte le fasi e le varie sfumature di narcisismo. Partendo da quello sano, passando per quello covert e quello overt fino a quello maligno.

I segni evidenti che si sta insieme ad un narcisista

Il narcisismo sano è quello delle persone carismatiche, sicure di sé. Sono uomini e donne determinati, dalla leadership coinvolgente ed empatica. Molte persone che hanno raggiunto il successo entrano in questa categoria. Quello maligno invece diciamo che è l’estremizzazione dei caratteri di un narcisista. Infatti vi sarà un disturbo antisociale di personalità, l’esasperazione della grandiosità dell’io, mancanza di sentimenti, rabbia e onnipotenza.

È importante sottolineare, dopo questa analisi, che il narcisismo dunque non è possibile chiuderlo all’interno di una scatola, ma va proiettato su una linea, dove agli opposti ci sono il narcisismo sano e quello maligno. La figura narcisista quindi si va a posizionare come un punto su questa linea. E spetta al partner trovare la giusta quadra per far funzionare la relazione, oppure, se già coscienti che non si è in grado, esprimere da subito le varie perplessità.

Approfondimento

Come controllare un’eccessiva gelosia che sta rovinando una storia d’amore.