Quando si parla di dipendenza affettiva si pensa subito alla relazione di coppia.

Nonostante si tratti del caso più comune, tuttavia questo tipo di dipendenza può riguardare anche amici e rapporti familiari.

Spesso non è facile riconoscere di dipendere da qualcuno e si scambia l’ossessione con l’amore e con l’affetto.

Cerchiamo di capire tra chi si instaura e quali sono i segnali della dipendenza affettiva.

Genitori e figli

I bambini piccoli hanno bisogno della madre e del padre per svolgere qualsiasi attività sin quando diventano autonomi.

Questo rapporto finisce però alle volte per diventare morboso sia reciprocamente che da parte di uno nei confronti dell’altro.

Si assiste così a madri che non riescono a lasciare andare il proprio figlio ormai adolescente e figli che non vogliono abbandonare il nido materno.

La dipendenza affettiva tra amici

Ebbene sì, la dipendenza affettiva può instaurarsi anche nei rapporti di amicizia. Quante volte ci sarà capitato di essere gelosi del nuovo amico o della nuova amica del nostro best friend. Questa normale e sana gelosia può però trasformarsi in un problema difficilmente risolvibile.

Soprattutto tra le donne, capita che l’amica diventi un’icona da imitare, un modello da seguire. La si finisce per ammirare, lodare ed emulare. E se l’amica si allontana un profondo senso di vuoto e sconforto può prendere il sopravvento e farci sentire persi.

Amore e rapporti di coppia

I maggiori segnali della dipendenza affettiva emergono nei rapporti di coppia.

Che sia l’uomo o la donna poco importa, ciò che conta è che uno non potrà più fare a meno dell’altro. È proprio in questi rapporti che facilmente si scambia la dipendenza per amore.

Il controllo dell’altro, la necessità di sapere cosa fa e con chi è, di non perderlo mai di vista. Questi sono chiari segni che non si tratta più di amore ma di ossessione.

Tra i segnali c’è l’essere sempre all’erta

È normale voler stare con qualcuno e conoscerne la quotidianità e la vita passata, ma non lo è anche stare all’erta in modo quasi compulsivo. All’erta perché si aspetta un messaggio o una chiamata, all’erta per controllare i suoi movimenti, le sue azioni. All’erta perché si aspetta sempre un’ulteriore ed ennesima prova d’amore nei nostri confronti.

La ricerca di una continua dimostrazione d’affetto verso la nostra persona è anche un chiaro segnale di dipendenza affettiva.

Talvolta risulta difficile trovare una giusta via, ma è sempre bene cercare di non perdere mai il controllo non degli altri, ma di se stessi.