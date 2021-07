Di notte i rumori si amplificano e contemporaneamente sale la paura di visite di ospiti sgraditi. Non sempre il rumore sentito sotto le stelle è da addebitare ad eventuali ladri. Infatti i rumori notturni provenienti dal tetto potrebbero rivelare che ci sono animali infestanti. Ma di chi stiamo parlando? Ebbene ghiri, faine, piccioni, topi e pipistrelli sono nemici che possono danneggiare la nostra casa.

Dunque quando il rumore è ricorrente meglio fare un’ispezione del solaio per verificare la presenza di questi animali infestanti che oltre a disturbare il sonno, possono causare danni alla nostra abitazione.

Dove si nascondono questi animali

Ghiri, pipistrelli, topi e tarli prediligono nascondersi in soffitta oppure nella cavità del tetto. Come tutti sanno il tetto è il luogo ideale per i volatili perché trovano l’habitat naturale per costruire nidi. Non a caso sotto le tegole trovano il miglior riparo generando un luogo sicuro ma contemporaneamente disturbano.

Dal rumore notturno riconosciamo l’animale

Dunque per individuare quale animale è presente nella nostra abitazione non resta che prestare attenzione al rumore notturno. I volatili più frequenti sono i piccioni, facilmente individuabili grazie ai loro versi rochi e per il battito di ali.

Discorso diverso quando si sente raschiare e rosicchiare, in questo caso sono presenti gli odiati topi che facilmente si lasciano individuare per i loro caratteristici escrementi.

Come allontanare gli animali

Le soluzioni per allontanare gli animali infestanti sono numerose, escludendo alla base l’uccisione. In commercio esistono trappole ed esche che permettono di catturare gli animali infestanti.

Chi ha più coraggio può provare ad allontanarli disturbando continuamente la loro presenza ma il risultato non è sempre dei migliori. Infatti dopo un poco ritornano e si è di nuovo al punto di partenza.

Il problema più sentito è quello della presenza dei piccioni perciò incentriamo il discorso su come allontanare questi volatili. Esistono particolari dissuasori ad aghi, con sistema con cavo ed elettrici capaci di tenere lontano da casa questi volatili.