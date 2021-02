Ci sono alcune letture che vanno fatte tutte d’un fiato. Si tratta di opere che rapiscono la nostra mente in modo inevitabile e che ci tengono incollati per giorni. Esistono dei libri, infatti, che non ci permettono di fare altro se non leggere. E quelli che vogliamo proporre oggi fanno sicuramente parte di questa lista. Perciò, ecco i romanzi da leggere tutti d’un fiato perfetti per tutti i gusti.

1984, George Orwell

Il pessimismo, l’utopia e la distopia costellano le pagine del capolavoro di Eric Arthur Blair, noto a tutti come George Orwell. Questo genio della letteratura, infatti, ha dato vita a un’opera incalzante, che supera il concetto di stile e genere. Con uno stile asciutto e deciso, Orwell ci racconta un futuro cupo in cui il mondo è diviso a causa di una guerra nucleare. Il popolo è controllato dal Grande Fratello, che nulla ha a che fare con la leggerezza del programma televisivo di oggi.

Questo Big Brother, infatti, costringe a smettere di pensare, porta le persone ad omologarsi al Partito e spazza via dal mondo la libertà. Si tratta di un romanzo che apre la mente e che andrebbe assolutamente letto almeno una volta nella vita.

Finzioni, Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges è riuscito in modo unico a dar vita a un’opera senza precedenti. La sua intelligenza, infatti, è papabile in ogni suo testo, e il suo stile elegante ed erudito farebbe innamorare qualsiasi lettore. Con “Finzioni”, Borges dà vita a luoghi e mondi immaginari, stravolgendo la realtà e confondendo la scrittura con la vita vera. Quest’opera è un vero e proprio capolavoro di ironia, unita a una conoscenza magistrale della lingua e a una mente che riesce a concepire dei giochi di parole davvero vertiginosi. Forse il suo miglior libro di sempre.

Papà Goriot, Honorè de Balzac

L’inimitabile Honorè de Balzac ci regala il suo miglior romanzo di sempre. “Papà Goriot” è, senza ombra di dubbio, un capolavoro. La descrizione meravigliosa degli ambienti in cui si svolge la storia, la minuziosa rappresentazione dei personaggi che costellano la trama, lo stile che alterna monologhi e dialoghi, rende questo libro unico e raro. Il dramma umano costeggia le pagine di questo romanzo, l’abbandono e l’ambizione umana saranno centrali e l’amore paterno ne risentirà.

Dunque, ecco i romanzi da leggere tutti d’un fiato perfetti per tutti i gusti.

Approfondimento

I 3 romanzi da leggere assolutamente almeno una volta nella vita